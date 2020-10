Despliegan operativo de acompañamiento para reactivación del turismo durante la semana de receso escolar

Con un vehemente llamado a cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad definidos para los diferentes modos de transporte, y pensando en que más colombianos puedan ir retomando su vida productiva, a partir de hoy, y hasta el próximo lunes festivo 12 de octubre (Día de la Raza), el Gobierno Nacional despliega un operativo especial para garantizar la movilidad y seguridad de los ciudadanos durante la semana de receso escolar.



Con ese objetivo, el Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) harán presencia en las vías, aeropuertos, muelles y demás infraestructura de transporte del país, para que en esta breve temporada se aplique el principio de legalidad en las carreteras, se respeten las normas de tránsito y se prevengan siniestros viales.

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, hicieron un llamado a los colombianos para evitar las aglomeraciones y seguir las recomendaciones de autocuidado y los protocolos de bioseguridad: “Todas las actividades de transporte cuentan con medidas de cuidado pensadas para la protección de la salud de los colombianos.

Es importante conocerlos y seguirlos, no podemos olvidar el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos, como medidas permanentes. Estamos convencidos que el camino es reactivar, y para eso trabajamos todos desde el sector transporte, pero necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía”, aseguró la Ministra Orozco.

Reactivación gradual vía terrestre y aérea

Según cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en este periodo se espera que se movilicen por las carreteras del país 9,9 millones de vehículos (paso peaje), de los cuales 2,8 millones de vehículos, se movilizarán por los corredores viales de Cundinamarca, mientras que en la capital del país se estima que se movilicen 1,7 millones.

Entre las principales medidas adoptadas por el Gobierno Nacional está la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), monitoreando las 24 horas del día las vías del país, con el fin de atender los requerimientos de los ciudadanos.

Para ello, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo con cerca de 35.000 hombres y mujeres uniformados que estarán custodiando los principales corredores viales, incluyendo cerca de 7.000 policías de tránsito enfocados en movilidad y prevención vial.

Ellos estarán enfocados en tareas de control como exceso de velocidad, adelantamiento en zona prohibida, no mantener distancia de seguridad, conducción en estado de embriaguez, incumplimiento de señales de tránsito y maniobras peligrosas.

El compromiso es de todo el sector. Los 26 directores territoriales del Ministerio de Transporte harán presencia permanente en las vías del país, listos para acompañar a los ciudadanos en lo que puedan necesitar.

La Ditra dispuso un componente logístico que se desplegará en las carreteras nacionales con 62 grúas, 433 patrullas vigilando la movilidad y atención inmediata de siniestros viales, 2.120 motocicletas ubicadas en puntos estratégicos de los ejes viales. También contará con 50 laboratorios de criminalística, cinco vehículos de rescate, 195 alcohosensores y 87 radares de velocidad, con el fin de controlar la velocidad máxima permitida.

Además, se instalarán 279 puestos de prevención, con el fin de garantizar que los viajeros cumplan con las medidas estipuladas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación de la pandemia del covid-19.

Por otra parte, la Aeronáutica Civil prevé la movilización de aproximadamente 110.000 pasajeros por vía aérea. En esta semana de receso están habilitadas 88 rutas domésticas que conectan a gran parte del territorio nacional, a través de 42 aeropuertos del país. Las rutas aéreas internacionales autorizadas para esta semana saldrán de los aeropuertos de Bogotá, Rionegro, Cartagena, Cali, Barranquilla y Armenia, con destinos en Estados Unidos.

La autoridad aeronáutica trabajará coordinadamente con las empresas aéreas, las autoridades aeroportuarias, la Policía Nacional, Migración Colombia y la Dian para garantizar el buen servicio y atención a los usuarios, siempre cumpliendo los protocolos de seguridad.

Movilización en los peajes

Tanto Invías como la ANI trabajarán de manera articulada para facilitar la movilidad de los viajeros. En esta temporada, el Invías contará con 948 operarios adicionales en las 45 estaciones de peaje a su cargo, quienes trabajarán distribuidos por turnos, de acuerdo con la demanda de tráfico que se presente en cada estación, cada día de la semana.

El personal dispuesto apoyará la actividad de cobro de peajes en los accesos a las estaciones, en la modalidad denominada ‘cangureras’, trabajando de acuerdo con las horas pico de tránsito.

En total se contará con 396 operarios de planta en todas las estaciones de la entidad en el país, con lo cual se garantizará a los usuarios el tránsito ágil por los peajes. Si bien estas personas ayudan que el tráfico fluya más rápido, se recomiendan alternativas a los viajeros, como comprar tiquetes ‘prepago’.

Así mismo, las 26 direcciones territoriales del Invías estarán en disponibilidad permanente, junto con las 92 administraciones viales, en los que participan 177 ingenieros y 3.379 microempresarios que tienen disponible 300 máquinas amarillas para atender las eventualidades que puedan presentarse en las vías.

Los usuarios de las vías nacionales contaran con servicios de ambulancias, grúas y carro taller y Gestión Vial Integral en corredores como la Troncal del Magdalena Medio; el Túnel de La Línea; Cajamarca-Calarcá; vía Buga-Buenaventura; Troncal Central (Bogotá-Bucaramanga); Autopista Bogotá-Medellín; Honda-Guaduas-Villeta; vía Pereira-La Victoria y Medellín-Costa Atlántica.

De otra parte, la ANI, sus concesionarios viales y aeroportuarios y sus respectivas interventorías, trabajarán para atender a los viajeros, por vías y aeropuertos, que se presentarán en la semana de receso escolar. Para su atención, el personal de los concesionarios cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para atender los peajes y emergencias viales.

Hay que recordar a los usuarios de las vías que es importante tener en cuenta que dentro de sus recorridos es posible que encuentren obras de construcción y/o rehabilitación ya programadas, por lo que deben estar atentos al sistema de señalización provisional de obra que se ha dispuesto en los corredores viales, obedeciendo a las normativas de control de tráfico, de modo que se propicie total seguridad a los usuarios, operarios y población colindante.

Los servicios de inspección vial, ambulancia, carro-taller y grúa, junto a la Policía de Tránsito y Transporte, se encuentran dispuestos para atender los eventos que se requieran, en los 6.998 KM de vías concesionadas.

Cuando se presente una novedad o emergencia con un vehículo en las vías concesionadas las concesiones están en capacidad de prestar de manera gratuita y bajo todos los protocolos de bioseguridad el servicio de carro-taller, grúa, ambulancia, entre otros.

El usuario puede comunicarse con la concesión, ya sea vía telefónica (celular) con el número que está impreso al respaldo de los tiquetes de peaje, o a través de líneas telefónicas de los postes naranja SOS que se encuentran en todo el recorrido, y en los dos casos un funcionario toma la información avisa a la unidad más cercana para llegue al punto donde se encuentra el usuario con el equipo que requiera según la situación.

El Invías cuenta con herramientas de información para consultar el estado de las vías en tiempo real, como la Línea Gratuita #767 (desde cualquier celular), el Mapa de Carreteras y el portal web Viajero Seguro, desde la página de la entidad (www.invias.gov.co).

Prevención y supervisión de la mano de la SuperTransporte y la ANSV

La Superintendencia de Transporte tendrá presencia en terminales de transporte terrestre, puertos, muelles, embalses, y en diferentes vías nacionales, con el fin de ejercer susfunciones de acompañamiento a empresarios y protección de los usuarios.

En 21 ciudades la Súper acompañará a los viajeros para verificar que se esté prestando un servicio de calidad y que los transportadores estén cumpliendo con la documentación al día, así mismo, verificando que se cumpla la normatividad en cuanto a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.

En cuanto a los muelles, embalses, lagos y lagunas, realizará sensibilizaciones a los pasajeros de este modo de transporte, para que conozcan sus derechos y deberes. Se tendrá presencia en el Embalse del Peñol, Laguna de Guatavita, Laguna de La Cocha y en más de 10 muelles turisticos como Puerto Berrío, Calamar, Necoclí, Aipe, Arboletes, entre otros.

De igual forma, durante la semana la Agencia Nacional de Seguridad Vial coordinará los 14 Puntos Seguros instalados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Quindío, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, para apoyar a los viajeros. Además, hará presencia en Tunja (Boyacá), desarrollando una serie de acciones pedagógicas con los actores más vulnerables.

En el marco de su estrategia “La Seguridad Vial se Toma tu Región”, expertos de la ANSV adelantarán durante la semana nuevas jornadas de capacitaciones virtuales a los ciudadanos y autoridades locales de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca.

En ellas, los interesados podrán profundizar en temas como movilidad segura con enfoque de género, técnicas de investigación de siniestros viales laborales, mitos y realidades del uso del casco del motociclista, intervenciones de urbanismo táctico para la movilidad segura del peatón y consulta y análisis de datos en seguridad vial.

La ANSV hace un llamado a la prudencia a quienes se movilicen por las vías del país, pues en los últimos tres años, las fatalidades por siniestros viales se concentraron especialmente en el puente festivo de cierre de la semana de receso (celebración del día de la raza).

Para apoyar los desplazamientos de los colombianos en los diferentes modos de transporte, compartimos algunas recomendaciones para quienes están pensando viajar por tierra y por vía aérea:

Principales recomendaciones en seguridad vial para los viajeros por tierra

• Antes de emprender el viaje revise el funcionamiento del vehículo como la presión de las llantas, el sistema eléctrico, luces, frenos y los niveles de aceite, agua y refrigerante.

• Asegúrese de que la llanta de repuesto se encuentre en óptimo estado. Verifique el botiquín y extintor, estos productos deben tener fecha de vencimiento vigente.

• Revise que documentos como el SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducir se encuentren al día.

• Todos los ocupantes del vehículo deben usar tapabocas y llevar puesto el cinturón de seguridad.

• Durante el recorrido, el conductor debe respetar las señales de tránsito y no exceder los límites de velocidad. Así, él y los acompañantes tendrán un viaje seguro.

• Si el viaje es en motocicleta, antes de salir revise igualmente su funcionamiento como frenos, sistema eléctrico, presión de llantas, amortiguadores, aceite y cadena.

• Desinfecte manillares, casco y asiento.

• Use siempre el tapabocas y elementos de protección como casco, gafas, guantes y ropa de seguridad.

• En la vía respete las señales de tránsito y no exceda los límites de velocidad.

• Si piensa movilizarse en bicicleta verifique frenos, pedales, presión de llantas y el estado del sistema de cambios.

• Desinfecte el manubrio y el casco, use siempre el tapabocas y transite por ciclorutas y espacios autorizados.

Principales medidas para vuelos nacionales e internacionales

• Para el ingreso a Colombia cada viajero debe presentar el resultado negativo de una prueba PCR no mayor a 96 horas antes de la hora estipulada de viaje.

• Para la salida del territorio nacional se debe cumplir con los requisitos acordados por parte del país de destino.

• El acceso de pasajeros al aeropuerto será con máximo 3 horas de antelación a la salida programada del vuelo.

• Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños de la aeronave. Además, si es menor a dos horas, los tripulantes de cabina no podrán realizar servicio a bordo.

• El uso del tapabocas es obligatorio desde la entrada al aeropuerto, durante el viaje y en el puerto de llegada.

Se reitera el llamado a cumplir todos los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Transporte para los diferentes medios de transporte.