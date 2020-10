Presidente Trump y primera dama dan positivo de Covid-19

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo al coronavirus, anunció el mandatario en un tuit en la madrugada del viernes.

El positivo de Trump, de 74 años, se conoce apenas horas después de que la Casa Blanca anunciara que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, contrajo el virus luego de viajar con el presidente varias veces esta semana.

El Covid-19, que ha impactado al mundo y a Estados Unidos, ha matado ya a más de 200.000 personas en todo el país.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020