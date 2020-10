SENA abre convocatoria para más de 45 mil cupos en formación técnica, tecnológica y de especializaciones

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anima a los colombianos para que este año se convierta en el inicio de miles de proyectos de vida, a través de la última convocatoria de formación presencial, que ofrece más de 45 mil cupos para acceder a programas de formación de nivel auxiliar, operario, técnicos, tecnólogos, profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas.

El Director de Formación Profesional, Farid Figueroa, comentó que “los colombianos que se inscriban en esta convocatoria iniciarán sus clases el 3 de noviembre de este año, tenemos 257 opciones de formaciones con conocimientos pertinentes, que les abrirán puertas en el mercado laboral nacional e internacional”.

Según se indicó, la convocatoria estará abierta del 2 al 6 de octubre en www.senasofiaplus.edu.co. La oferta incluye más de 382 cupos en programas auxiliares, 112 en operarios, más de 17 mil en técnicos, cerca de 30 mil en tecnólogos, 298 en profundizaciones técnicas y 60 en especializaciones tecnológicas, disponibles en jornadas diurna de 6 a.m. a 6 p.m., mixta de 6 a.m. a 10 p.m., nocturna de 6 p.m. a 10 p.m. y madrugada de 10 p.m. a 6 a.m.

Dentro de las regionales con más cupos están Valle con 6 mil; Distrito Capital, más de 5 mil; Antioquia, 4 mil; Bolívar, más de 3 mil, y Norte de Santander con cerca de 3 mil. El programa de formación con más cupos es el tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información que cuenta con más de 2.600 cupos.

El aspirante podrá elegir un programa de formación como segunda opción, al cual podrá ser seleccionado, siempre y cuando haya disponibilidad de cupo, no haya sido seleccionado al programa de primera opción y tenga un puntaje alto en las pruebas web que le permita ingresar al programa de segunda opción.

Paso a paso de inscripción

1. Ingresar a www.senasofiaplus.edu.co

2. Ubicar el recuadro de la parte inferior izquierda que dice ¿Qué quiere estudiar?, y seleccionar el tipo de programa que quiere estudiar, escribe una palabra clave y seleccione la ciudad de residencia, finalmente pulsar clic en Buscar.

3. Seleccionar el programa de formación que más se adecúa a su búsqueda y leer los detalles y condiciones de este.

4. Pulsar clic en Inscripción, si ya está registrado continuar con los pasos de inscripción, de lo contrario registrarse e inscribirse.

También puede solicitar información sobre la convocatoria, a través de la línea gratuita en Bogotá llamando al 3430111 y en el resto del país 018000-910-270.