Pico y placa en Bogotá: A partir de este martes terminan comparendos pedagógicos y se harán efectivas las multas

–La Secretaría de Movilidad notificó que a partir de este martes 6 de octubre se harán efectivas las multas por violación de la medida de «Pico y Placa» en la ciudad capital, al terminar el periodo de 15 días de los comparendos pedagógicos.

Quienes no acaten la medida se les aplicará la sanción de 15 SMDVL, lo que equivale a 438 mil pesos, señaló Movilidad.

El «pico y placa» rige para vehículos de servicio particular y se aplica en dos jornadas diariamente:

Los vehículos cuya placa termina en 2-4-6-8-0, no pueden circular los días pares entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y los de placa terminada en 1-3-5-7 y 9, no pueden salir los días impares, en el mismo horario.

Estarán exentos de la restricción, los propietarios de los automotores que, previa inscripción en la página de la secretaria, decidan compartir su carro.

También quedarán exceptuados de la medida por seis meses, quienes paguen el pico y placa solidario de $2 millones 066 mil 200 pesos.

Para esta semana el pico y placa rige así:

• Lunes 5 de octubre: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

• Martes 6 de octubre: 2 – 4 – 6 – 8 – 0

• Miércoles 7 de octubre: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

• Jueves 8 de octubre: 2 – 4 – 6 – 8 – 0

• Viernes 9 de octubre: 1 – 3 – 5 – 7 – 9

• Sábado 10 de octubre: no hay Pico y Placa

• Domingo 11 de octubre: no hay Pico y Placa