Presidenta de Comisión Europea en cuarentena tras contacto con un positivo de Covid-19

–La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en cuarentena después de haber estado en contacto con una persona que dio positivo este domingo por coronavirus, anunció la misma Von der Leyen a través de su cuenta en Twitter este lunes.

«Me informaron que participé en una reunión el pasado martes a la que asistió una persona que ayer dio positivo por COVID-19. Según las normas en vigor, me voy a aislar hasta mañana por la mañana», dijo Von der Leyen.

La presidenta de la CE recordó que el pasado jueves dio negativo en una prueba e indicó que va a ser sometida a un nuevo test este lunes.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020