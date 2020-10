Estas son las estaciones de Transmilenio que serán desinfectadas este martes

TransMilenio continúa día a día con el lavado intensivo y desinfección de las estaciones del sistema con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19.

Esta limpieza se realiza con cloruro de sodio, desengrasantes y con alcohol en las zonas donde los usuarios ponen sus manos.

Para este martes, 6 de octubre, las estaciones son las siguientes:

07:00 a.m. a 09:00 a.m. – Portal Dorado

09:45 a.m. a 10:30 a.m. – Salitre Greco

11:00 a.m. a 11:45 a.m. – CAN

12:15 m a 01:00 p.m. – Gobernación

01:30 p.m. a 02:15 p.m. – Quinta Paredes

Entrega de gel anti bacterial en alianza de responsabilidad social con Binner Sano:

Portal Suba

Portal Américas

Portal Tunal

Lavamanos portátiles:

Portal Norte

Calle 146

Estación Alcalá

Estación Calle 100

Estación Héroes

Marly

Estación Calle 26

Portal tunal

Portal 20 de Julio

San Diego

Portal Americas

Banderas

Av Américas Av Boyacá

Pradera

General Santander

CAD

Movistar Arena

Portal Suba

Puente Largo

Suba Calle 95

Portal 80

Boyacá

Granja Cr 77

Portal Dorado

CAN

El Tiempo Maloka

Portal Usme