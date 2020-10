Colombia amplió a 20 % cupo de acceso a la vacuna contra el Covid-19 en mecanismo COVAX

–El Presidente Iván Duque anunció este martes que el Gobierno Nacional logró aumentar del 10 al 20 por ciento el cupo en el mecanismo Covax, coalición mundial de países, para acceso a una eventual vacuna contra el Covid-19.

“La decisión que hemos tomado en el Gobierno es aumentar del 10 al 20 por ciento de nuestra población para incorporarse a acceder a esa vacuna una vez se desarrolle”, precisó el mandatario en el especial de televisión ‘Prevención y Acción’ que orienta desde la Casa de Nariño.

“Es una decisión importante y que tampoco obstruye las negociaciones que nosotros podamos adelantar con los sectores farmacéuticos del mundo”, recalcó.

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, indicó que el 20 por ciento es la capacidad máxima permitida a un país para la primera ronda de distribución de vacunas contra el Covid-19.

«Es una inversión de más de 200 millones de dólares que el país hará para proteger a la población con la vacuna. Para dar una proporción, es prácticamente el doble de lo que vale el total del programa ampliado de inmunizaciones que regularmente hacemos en el país», aseguró Ruiz Gómez.

La vacuna para el Covid-19 estará disponible en 2021, de acuerdo con las empresas que están en la punta de las investigaciones están previendo producción del medicamento.

Al respecto, el ministro Ruiz Gómez indicó que lo anterior «coincide con las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS, que también específica que, de acuerdo con los análisis podríamos estar teniendo vacuna disponible para el año 2021. Esto también se integra con el mecanismo COVAX, donde participan de 160 países y que garantiza el acceso a Colombia».

Es de tener en cuenta que, dada la contingencia, la vacuna se va a probar muy rápido. En ese sentido el ministro de Salud informó que los países más desarrollados están ya generando aprobaciones de emergencia en un proceso muy diferente al que conocemos para los medicamentos y vacunas.

«La mayor incertidumbre ahora es cuál es la eficacia que van a tener los diferentes procesos de vacunas. Cada proyecto tiene diferentes características y plataformas tecnológicas, por eso lo más incierto es si el nivel de eficacia es de 80% o hasta 90%, porque vacuna 100% efectiva es muy difícil, no existe», indicó.

Respecto al escenario en el que ya exista una vacuna y Colombia tenga acceso a ella, el ministro recordó que la prioridad serán los grupos de riesgo que pueden ser afectadas en términos de mortalidad: como mayores de 60 años, personas con comorbilidades tales como hipertensión, diabetes, etc., y los trabajadores del sector salud que están en el frente del contagio.

La segunda fase que el Gobierno Nacional ya contempló para una vacunación de los colombianos es la población en general, para así buscar una inmunidad de rebaño. «Es decir un número suficiente de personas vacunadas para asegurar que la infección se baje de una manera sustancial», explicó.

Añadió además que se va a vacunar a personas que ya han tenido contacto con el virus, lo cual se puede conocer a través de los estudios de seroprevalencia que está adelantando el Instituto Nacional de Salud -INS. «Midiendo la proporción de personas que desarrollaron inmunidad en los logares donde ya pasó la epidemia en el primer brote tales como Barranquilla o Leticia, y sobre esa base se haría el proceso de vacunación teniendo en cuenta si tenemos un 30% o 40% de personas ya inmunizadas», precisó Ruiz.

Por lo pronto, la literatura científica indica que de tener un 60% de la población inmunizada ya habría inmunidad de rebaño.

En otras inquietudes sobre la vacunación, Ruiz indicó que las personas tendrán la posibilidad de elegir si se vacunan o no. También frente a la adquisición de la vacuna, Ruiz Gómez recordó que estar en el mecanismo COVAX, no significa que Colombia no haga negociaciones bilaterales buscando anticipar la vacunación.

Finalmente, el ministro recordó que, de acuerdo con la literatura científica, cada vez hay más evidencia que la transmisión también se da en el aire, por eso la importante del tapabocas, «ya que es en la medida en que se usa se reduce de manera sustancial la posibilidad de infección».