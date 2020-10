¡Ojo! Sigue estas recomendaciones para brindar primeros auxilios veterinarios

Luego de realizado el foro virtual en el que dos profesionales veterinarios del Instituto de Protección Animal, IDPYBA, Fernando Gamba y Magda Arévalo, compartieron algunas recomendaciones básicas de primeros auxilios para tomar decisiones y saber cómo actuar en caso de una urgencia veterinaria con tu animal de compañía o con un animal que habite en calle.

Si te perdiste el foro no hay problema porque aquí te haremos un recuento de los consejos más importantes y te compartiremos el video completo para que revivas la charla virtual. Los puntos principales de partida para identificar y atender una emergencia veterinaria son:

1.Tener en cuenta los síntomas del animal para saber si se está frente a una emergencia

Imagen de un cachorro en chequeo médico

¿Cuáles son estos síntomas en los animales?

Según el médico veterinario del IDPYBA, una emergencia debe ser tratada de forma inmediata y es importante conocer el comportamiento de los animales.

Los signos de alarma que hay que tener en cuenta son: temperatura muy alta, que supere los 39,5 grados centígrados y que perdure por más de 24 horas, dificultad respiratoria, ahogamiento, sangrados nasales, rectales, urinarios, o síntomas asociados a accidentes, caídas o atropellamientos.

Si el animal no quiere alimentarse o levantarse, se le ve decaído y no mejora con el paso de las horas y en casos muy graves no se quieren levantar y están completamente postrados. también es un signo de alarma.

2. Mantener la calma ante la urgencia veterinaria

Niña haciendo una postura de calma y meditación.

Un accidente o urgencia veterinaria es una situación difícil tanto para el animal como para su cuidador, pues aumenta los niveles de estrés y esto puede dificultar la capacidad efectiva de respuesta ante la situación.

La veterinaria del IDPYBA, Magda Arévalo, recomienda mantener la calma como un factor clave para tomar decisiones que no empeoren a un más el estado de salud del animal.

“No es recomendable administrar medicamentos al animal sin tener una prescripción médica, lo mejor es mantener la cabeza fría, tener a la mano el número de teléfono del veterinario de cabecera o en caso de un animal de calle acudir a la línea 123, para que profesionales acudan al rescate”, dijo la veterinaria del IDPYBA.

3.Tener un botiquín en casa

Imagen de un botiquín

Es indispensable contar en el hogar con esta herramienta básica de primeros auxilios.

Los veterinarios del IDPYBA coincidieron en que el botiquín debe contener elementos básicos como: bozal para los perros, guacales para los gatos, vendajes, gasas, suero fisiológico, termómetro, guantes, y no recomiendan almacenar medicamentos.

A su vez, consideran clave tener a la mano el carné de vacunación del animal y una sábana que servirá como medio seguro para levantarlo y transportarlo a un lugar seguro mientras llega el personal médico o es llevado a la veterinaria.

4.Hacer una valoración rápida de los animales mientras es atendido por un especialista

Imagen de un gato que es revisado

Dentro de las valoraciones rápidas para hacer al animal, los veterinarios del IDPYBA recomiendan hacer un chequeo de los signos de los animales y en caso de ser necesario brindar primeros auxilios en los siguientes casos:

? Ahogo o dificultad respiratoria: el veterinario Fernando Gamba, dice que este es un momento crítico en que hay que mirar qué tan frío está el animal, si está rígido, calcular el tiempo que dura el ahogo, y verificar que no haya un objeto obstruido en la boca o nariz. Como medida urgente, se puede cerrar muy bien el hocico del animal y soplar con fuerza por sus fosas nasales, intercalando masajes en el tórax, en un intervalo de cada 8 o 10 segundos. Esto se hace mientras acude un experto al rescate.

? Intoxicación por alimentos o sustancias químicas: en este caso hay que llevar al animal de inmediato al veterinario. No intentar alimentar al animal ni hidratarlo por vía oral, no darle ningún medicamento y en caso de saber qué alimento o químico consumió, llevar el producto al veterinario para que pueda detectar con facilidad el antídoto que debe administrar al animal.

? Vómitos y diarreas: el consejo es no subestimar estos síntomas porque generan deshidratación severa y mortal para los animales. No hay que forzarlos a alimentarlos o tomar líquidos y llevarlo al médico veterinario.

? Desmayos: estas caídas súbitas pueden indicar problemas cardiacos o de vías respiratorias en el animal y por ello lo mejor es acudir a un especialista para que realice un chequeo médico.

? Convulsiones: evitar alimentar al animal para dejar sus vías aéreas libres, protegerle la cabeza para que no se golpee, calcular el tiempo de la convulsión y grabarla con el celular para que el veterinario examine la situación.

? Heridas abiertas: lavar muy bien las heridas con agua y jabón, no cubrir la herida para dejarla que supure y tratar de quitar el exceso de pelo mientras se lleva al veterinario.

? Choques eléctricos: es importante llevarlo de inmediato para un chequeo médico. Los cachorros son los más propensos a sufrir estos accidentes por sus actividades de exploración. Tapar las tomas de corriente en el hogar es la mejor opción.

Ahora que tienes una noción básica de lo que debes hacer en caso de una emergencia veterinaria, te invitamos a complementar aún más la información y resolver tus dudas, repasando el foro completo de primeros auxilios veterinarios. ?