SuperTransporte imputó cargos a 10 empresas de transporte de carga y 53 generadores de carga

–Por presuntamente realizar pagos por valores menores a los Costos Eficientes de Operación, la Superintendencia de Transporte imputó cargos a diez empresas de transporte de carga y cincuenta y tres generadores de carga, que en caso de ser encontradas responsables, podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos legales vigentes.

La SuperTransporte indicó que encontró mérito para abrir investigación en contra esas empresas de transporte terrestre automotor habilitadas en la modalidad de carga y cincuenta y a las generadoras de carga, por presuntamente infringir la normatividad que regula las relaciones económicas entre éstas y los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos.

El jefe del organismo de control, Camilo Pabón Almanza, manifestó que “la situación generada por la pandemia no es excusa para incumplir ninguna ley que esté vigente, ni para suspender nuestras funciones de supervisión. Por eso, hacemos un llamado a todos los industriales y comerciantes, así como a los empresarios de transporte, para que revisen si se están cumpliendo en su totalidad las normas para el desarrollo de su actividad”, precisó.

Explicó que de conformidad con la información remitida a la Superintendencia por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, se evidenció que estas empresas que presuntamente realizaron pagos por debajo de los costos eficientes de operación.

El generador de carga es el remitente o destinatario de la mercancía, de conformidad con las normas que reglamentan el transporte. Ese generador de carga celebra un contrato de transporte con la empresa transportadora, pagándole un “flete”. Y la empresa de transporte contrata a un transportador (propietario o poseedor de un vehículo) para llevar la mercancía.

Al respecto, la superintendencia advirtió que se previó en la normatividad que “las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación”.

Las diez empresas investigadas sobre las siguientes:

-Ant Cargo S.A.S., de Bogotá D.C.

-Logysteel S.A.S., de Bogotá D.C.

-Compañia De Distribucion Y Transporte S.A. Ditransa, de Itagüí

-Eduardo Botero Soto S.A., de Itagüí

-Transportes Sanchez Polo S.A. Sigla Tsp S.A. Operadores Logisticos, de Barranquilla

-Transcomin S.A.S., de Cúcuta

-Transportes Del Huila S.A. Con Sigla T D H Soluciones En Logistica, de Bogotá D.C.

-Transportadora Mercantil Del Valle Ltda (Transmervalle), de Yumbo

-Transportes Logisticos De Carga Nacional S.A.S., de Cúcuta

-Transportadora Suramericana De Carga S.A.S. (Transurcar), de Medellín

Las Empresas Generadoras de Carga, son:

1- Camco S.A.S.

2- Colombiana De Frenos S.A Cofre

3- Compañía De Galletas Noel S.A.S.

4- Compañía Nacional De Chocolates S.A.S.

5- Duquesa S.A.

6- Industria Colombiana De Cafe S.A.S.»Colcafé S.A.S.»

7- Procter & Gamble Colombia Ltda.

8- Productos Alimenticios Doria S.A.S.

9- Sodimac Colombia S.A.

10- Suppla Cargo S.A.S.

11- Legrand Colombia S.A.

12- Vidrio Andino S.A.S.

13- C I Bulk Trading Sur America S.A.S.

14- Palmas De Tumaco S.A.S.

15- Arcoli S.A.S.

16- Grasas S.A.

17- Diana Corporacion S.A.S.

18- Federacion Nacional De Cafeteros De Colombia

19- Corpacero S.A.S.

20- Premex S.A.S.

21- Colombiana De Moldeados S.A.S.

22- Ternium Colombia S.A.S.

23- Consorcio Metalurgico Nacional S.A.S. Con Sigla Colmena S.A.S.

24- Detergentes Ltda.

25- I. Sociedad Industrial De Grasas Vegetales Sigra S.A.

26- Organización Terpel

27- Monomeros Colombo Venezolanos S.A., Monomeros S.A.

28- Laboratorios Baxter S.A.

29- Sociedad De Comercialización Internacional Excomin Sociedad Por Acciones Simplificada

30- Industria Productora De Arroz S.A En Reorganizacion

31- Productora De Insumos Agropecuarios, Somex S.A.

32- Carcafe Ltda.

33- Productora De Alimentos Concentrados Para Animales Contegral S.A.S.

34- Olam Agro Colombia S.A.S.

35- Orf S.A.

36- Biable Ingenieria Y Servicios S.A.S.

37- Calorcol S.A.S.

38- Carnes Casablanca S.A.

39- Colombiana De Suministros Y Negocios S.A.S.

40- Colplast S.A.S.

41- Comercializadora Econorte S.A.S.

42- Cooperativa De Recicladores Del Sur Sigla Coopresur

43- Distriplex San Juan S.A.S.

44- Yolis Sociedad Por Acciones Simplificada

45- Industrias Promar S.A.

46 Maquinaria Y Soluciones Alimenticias S.A.S.

47- Sudespensa Barragan S.A.

48- Vidriera Otun S.A.

49- C I Trafigura Coal Colombia S.A.S.

50- I. Miner Coque De Colombia Ltda.

51- Agricolab S.A.S.

52- Vertiblinds By Design S.A.S.

53- Cooperativa Colanta

Contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa, indicó la Superintendencia.