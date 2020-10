Como un fracaso de magnitudes asombrosas, califican manejo del Covid-19 por EE.UU

–Bajo el título “Morir en un vacío de liderazgo”, la revista científica estadounidense “ New England Journal of Medicine “(NEJM), califica de fracaso de magnitudes asombrosas el manejo de la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos y acusa a los líderes, encabezados por el presidente Donald Tromp, aunque no lo menciona explícitamente, de tomar una crisis y convertirla en tragedia.

“Nuestros líderes actuales han socavado la confianza en la ciencia y en el gobierno, 4 causando daños que ciertamente los sobrevivirán. En lugar de confiar en la experiencia, la administración ha recurrido a «líderes de opinión» desinformados y charlatanes que ocultan la verdad y facilitan la promulgación de mentiras descaradas”, afirma la prestigiosa publicación en una nota editorial.

“Covid-19 ha creado una crisis en todo el mundo. Esta crisis ha producido una prueba de liderazgo. Sin buenas opciones para combatir un patógeno nuevo, los países se vieron obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo responder. Aquí en los Estados Unidos, nuestros líderes no superaron esa prueba. Han tomado una crisis y la han convertido en tragedia”, subraya.

Sustenta que “la magnitud de este fracaso es asombrosa”, citando reportes del Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, el cual establece que Estados Unidos lidera el mundo en casos de Covid-19 y en muertes debido a la enfermedad, superando con creces las cifras de países mucho más grandes, como China.

“Covid-19 es un desafío abrumador, y muchos factores contribuyen a su gravedad. Pero lo que podemos controlar es cómo nos comportamos. Y en los Estados Unidos siempre nos hemos portado mal”, puntualiza.

¿Por qué Estados Unidos ha manejado tan mal esta pandemia?, se pregunta el editorialista y se contesta:

“Hemos fallado en casi todos los pasos. Tuvimos una amplia advertencia, pero cuando la enfermedad llegó por primera vez, no pudimos realizar pruebas de manera efectiva y no pudimos proporcionar ni siquiera el equipo de protección personal más básico a los trabajadores de la salud y al público en general. Y seguimos estando muy por detrás de la curva en las pruebas”.

Estados Unidos instituyó medidas de cuarentena y aislamiento de manera tardía e inconsistente, a menudo sin ningún esfuerzo por hacerlas cumplir, después de que la enfermedad se había extendido sustancialmente en muchas comunidades. Nuestras reglas sobre el distanciamiento social en muchos lugares han sido, en el mejor de los casos, indiferentes, con la relajación de las restricciones mucho antes de que se hubiera logrado un control adecuado de la enfermedad. Y en gran parte del país, la gente simplemente no usa máscaras, en gran parte porque nuestros líderes han declarado abiertamente que las máscaras son herramientas políticas más que medidas efectivas de control de infecciones. El gobierno ha invertido apropiadamente en el desarrollo de vacunas, pero su retórica ha politizado el proceso de desarrollo y ha generado una creciente desconfianza pública.

La respuesta de los líderes de nuestra nación –subraya–ha sido consistentemente inadecuada. El gobierno federal ha abandonado en gran medida el control de enfermedades a los estados. Los gobernadores han variado en sus respuestas, no tanto por partido como por competencia. Pero cualquiera que sea su competencia, los gobernadores no tienen las herramientas que controla Washington. En lugar de utilizar esas herramientas, el gobierno federal las ha socavado.

Además indica que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que era la principal organización de respuesta a enfermedades del mundo, han sido destripados y han sufrido pruebas dramáticas y fallas en las políticas. Los Institutos Nacionales de Salud han desempeñado un papel clave en el desarrollo de vacunas, pero han sido excluidos de muchas decisiones gubernamentales cruciales. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos se ha politizado vergonzosamente, parece responder a la presión de la administración más que a la evidencia científica.

Y luego precisa: «!Seamos claros sobre el costo de no tomar ni siquiera medidas simples. Un brote que ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades de color ha exacerbado las tensiones asociadas con la desigualdad. Muchos de nuestros niños faltan a la escuela en momentos críticos de su desarrollo social e intelectual. El arduo trabajo de los profesionales de la salud, que han arriesgado sus vidas, no se ha utilizado con prudencia. Nuestro liderazgo actual se enorgullece de la economía, pero aunque la mayor parte del mundo se ha abierto hasta cierto punto, Estados Unidos todavía sufre tasas de enfermedades que han impedido la reapertura de muchas empresas, con la consiguiente pérdida de cientos de miles de millones de dólares y millones. de puestos de trabajo. Y más de 200.000 estadounidenses han muerto. Algunas muertes por Covid-19 fueron inevitables».

Finalmente reseña:

«Cualquiera que desperdiciara imprudentemente vidas y dinero de esta manera estaría sufriendo consecuencias legales. Nuestros líderes han reclamado en gran medida inmunidad por sus acciones. Pero esta elección nos da el poder de emitir juicios. La gente razonable no estará de acuerdo con las muchas posiciones políticas adoptadas por los candidatos. Pero la verdad no es ni liberal ni conservadora. Cuando se trata de la respuesta a la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, nuestros líderes políticos actuales han demostrado que son peligrosamente incompetentes. No debemos incitarlos y permitir la muerte de miles de estadounidenses más permitiéndoles mantener sus trabajos».