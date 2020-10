Mindefensa Carlos Holmes Trujillo presentó excusas por excesos de la Fuerza Pública desde plenaria de la Cámara

–“Me permito reiterar que en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el auto del Tribunal Superior de Bogotá, presento disculpas por los excesos de la Fuerza Pública durante las protestas a partir de 21 de noviembre de 2019”.

Las afirmaciones las hizo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García en el marco del debate promovido en su contra en la Cámara de Representantes y en desarrollo del cual parlamentarios de la oposición le exigieron la renuncia al cargo, como anticipo a la moción de censura que se votará el próximo 13 de octubre en el mismo recinto.

El ministro, que compareció de manera presencial, expresó:

«Reitero que pido perdón en nombre de la policía por cualquier violación o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquier miembro de la institución lo cual incluye naturalmente al ESMAD».

Trujillo García insistió que en su momento pidió «perdón espontáneo, amplio y sincero referido a cualquier violación a la Ley por parte de cualquier integrante de la Institución».

Sostuvo que la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia contiene órdenes, que se cumplieron y se están cumpliendo y agregó:

«Respecto al asunto de gran controversia de si pedí perdón, sí lo pedí: producto de mi consciencia, espontáneo y lo hice a la luz de lo que estaba sucediendo».

Además señaló que la tercera orden de la Corte Suprema de Justicia se cumplió con la publicación de la sentencia y sus salvamentos de voto en la página web del Ministerio de Defensa y en sus redes sociales.

¿Un perdón espontáneo es menos que un perdón obligado? ¿un perdón espontáneo, anticipadamente y general, no tiene un valor inmenso desde el punto de vista del mensaje que quiere transmitir un Gobierno?, preguntó y se respondió:

«Aquí el tema del desacato se dio por definido y las autoridades competentes no lo han resuelto. Aquí me han dicho «usted desacató, violó la Constitución, es indigno». Y resulta que la decisión no la ha tomado la autoridad competente».

Además plante: «Aquí se ha hablado de dictadura, de dictablanda, de toma de posiciones que atentan contra la estructura democrática de la Nación. Eso no corresponde a la verdad.El gobierno del presidente Ivand Duque es fruto de la voluntad de los colombianos».

Igualmente afirmó: «A mí también me dolió mucho la muerte de Dilan, aquí nadie es propietario exclusivo del dolor de los colombianos. La muerte de Dilan fue una tragedia, ese muchacho no debió haber encontrado la muerte en esas circunstancias».

En cumplimiento de la sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, con radicado 11001-22-03-000-2019-02527-02, y del Auto proferido hoy 7 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, el Ministro de Defensa se permite reiterar: pic.twitter.com/x3t9O0EAoN — Mindefensa (@mindefensa) October 8, 2020

Dijo que no pretendía presentar a la Fuerza Pública «ni mi tarea como algo que no pueda ser mejorado y corregido, pero el esfuerzo es claro, la visión es clara y las limitaciones también son claras, pero los resultados son evidentes».

«Se señaló la decisión del Gobierno a continuar contribuyendo al buen adelantamiento de las investigaciones y estar atento a qué debe hacerse una vez las autoridades competentes tomen las decisiones de cada caso», puntualizó.

El ESMAD como grupo antidisturbios no es un invento colombiano, son muchos los países del mundo que tienen estos grupos, que acogen las normas y reglamentos internacionales en el uso de armas menos letales», subrayó.

Dijo que desde el mes de enero la Procuraduría General solicitó a la Policia Nacional la suspensión del uso de la escopeta calibre 12 y por tal razón se enviaron dichas armas a los armerillos y estarán almacenadas hasta nueva orden.

Advirtió de otro lado que «la política del Gobierno Nacional es apoyo total a la Fuerza Pública, completo, contundente. Pero además, cero tolerancia con cualquier violación a la Ley o de los reglamentos de cualquiera de sus miembros, teniendo en cuenta el debido proceso».

Adicionalmente dijo que el gobierno nacional está garantizando el derecho a reunión y manifestación pública y pacífica, previsto en la Constitución.

«Eso es lo que el Gobierno Nacional garantiza, pero cuando empiezan los ataques, se bloquean las vías y demás, la Constitución manda a acudir a la autoridad legítima del Estado», notificó.

Resaltó que cuatro tareas ha tenido la Fuerza Pública este año de cara a la pandemia y aún así ha producido resultados como parte de su misión constitucional. Preservan la seguridad de los colombianos, pero también los apoya en estos momentos inéditos para el mundo».

Sostuvo que la Fuerza Pública está siempre dispuesta a cooperar con las autoridades y lo hace de manera inmediata para poner en marcha sus mecanismos cuando ese es el caso y siempre está lista a entregar información.

«La Fuerza Pública es el pilar de la soberanía y la convivencia ciudadana y por supuesto del régimen democrático, y no son pocas las reglas y procedimientos para avanzar en las investigaciones internas.

Por otra parte se refirió al polémico caso de la presencia de unidades militares de Estados Unidos en Colombia y reafirmó que estos integrantes de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad estadounidenses «no participan en ninguna operación. Las operaciones las hacen las tropas colombianas», puntualizó.

Estableció que los asuntos relacionados con la cooperación binacional, y me refiero a los que tienen que ver con seguridad y defensa, no han requerido de la autorización del Senado nunca.

«La cooperación binacional en materia de seguridad y Defensa con Estados Unidos tiene una larguísima tradición, que se remonta décadas atrás en la historia colombiana, no solo en su desarrollo sino también en su base legal», concluyó.