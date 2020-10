Comienza el sueño de Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

El sueño de Colombia para llegar a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 comienza este viernes con su partido contra Venezuela a las 6:30PM la Selección Colombia en Barranquilla.

Los dirigidos por Carlos Queiroz, trabajaron precisamente la parte táctica para enfrentar a su similar de Venezuela en el primer juego de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Formaciones:

Colombia: Álvaro Montero; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Falcao García y Luis Fernando Muriel. DT: Carlos Queiroz.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexander González, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Josef Martínez, Jefferson Savarino, Darwin Machís, y Sergio Córdova. DT: José Peseiro.

Los jugadores del seleccionado nacional hablaron en la previa del debut de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, que empezarán mañana en el partido frente a Venezuela a las 6:30 p.m. en el Estadio Metropolitano.

A continuación algunas de las reacciones más importantes de nuestros jugadores:

Alfredo Morelos:

«Estoy muy feliz por esta nueva oportunidad con la Selección. Concentrado para el partido de mañana que será muy importante.»

«Debemos aprovechar las oportunidades. El inicio de la Eliminatoria es muy importante, todo el grupo quiere ganar el partido y sacar la victoria.»

«Duván y Falcao son muy buenos delanteros, tengo una gran admiración hacía ellos, yo también me encuentro bien. Los respeto como futbolistas y como personas.»

«He sido muy constante en Rangers, he trabajado muy duro para estar aquí. He marcado goles importantes. Acá debo marcar diferencia para poder pelear un cupo en la Selección.»

«En Rangers jugamos con tres delanteros, he jugado de doble delantero, es un trabajo que conozco. Si me toca jugar así lo haré de la mejor manera para aportarle lo mejor a la Selección.»

«Todos venimos muy bien. los compañeros están bien en sus clubes. Nuestro objetivo es sacar 6 puntos de 6.»

«Estoy haciendo las cosas en Europa. Jugando partido tras partido ha sido la razón para estar acá. Tenemos una competencia muy sana y debo ratificar mi momento acá en la Selección.»

«Para nosotros todos los partidos son importantes. Debemos sumar de a tres puntos. Es nuestra obligación ganar todos los partidos de la Eliminatoria para estar arriba en la tabla.»

Luis Fernando Muriel:

«Más allá del buen momento de los diferentes atacantes que estamos acá. La experiencia de haber jugado ayuda. Jugar en el día a día con Duván también ayuda.»

«En estos años de Selección casi no he jugado como centrodelantero. Mi trabajo acá en la Selección es otro, más de acompañamiento, jugar por las bandas, acompañar. Por eso me considero el delantero diferente.»

«Al nivel físico creo que es poco lo que se puede trabajar en la Selección. Acá aprovechamos el poco tiempo en otros aspectos. Todos venimos en buen estado físico.»

«En el tema psicológico, el profe Queiroz es un gran estratega, es de los entrenadores que mejor lo hace. Tiene una capacidad de hacer llegar el mensaje como él lo quiere.»

«La Selección Venezuela viene en crecimiento, con grandes jugadores. Ya no es un partido fácil. Es un equipo para tener en cuenta, porque te puede hacer mucho daño. Seguro vendrá aquí a conseguir resultados importantes.»

«En este último periodo después de la pandemia, el entrenador en mi club ha hablado mucho conmigo, recalcándome que soy muy importante. Tengo un papel fundamental en mi equipo, he podido contar con muchos más minutos.»

«Cuando venimos a la Selección mis ganas y mi deseo es titular y poder aportar todo lo que vengo haciendo en mi club.»

«El profe trabaja mucho la mentalidad. Desde que llegó tiene una palabra que siempre no la recalca que es; ganar. Siempre nos habla de la importancia de esta palabra. El profe me ha ayudado mucho a crecer y ser más ambicioso.»

Dávinson Sánchez:

Venezuela es un grupo que viene creciendo muchísimo. Vienen de un proceso muy bueno. Han llegado a una final de un Mundial Sub-20. Es un clásico para los dos equipos. Debemos intentar sacar los tres puntos que es el objetivo.»

«Siempre me he considerado un afortunado por los entrenadores que me ha tocado. Sé de la cercanía que tienen José Mourinho y Carlos Queiroz. Son entrenadores similares, la forma en que plantean el partido o cómo arman el equipo.»

«Todos sabemos lo que David Ospina representa, es uno de nuestros capitanes, desde su experiencia. Todo el grupo defensivo sabe de la importancia de dar un soporte, los que estamos acá somos capaces de dar seguridad.»

«Con Yerry nos entendemos muy bien. Hemos tenido en los clubes momentos difíciles, ahora los dos tenemos muchos minutos. No cabe duda de que Yerry como yo seguiremos luchando para estar aquí.»

«James y Falcao con su experiencia, con su roce internacional nos van a aportar muchísimo. Los dos vienen en muy buen nivel. Será una tarea difícil para el entrenador elegir quien juega porque hay varios en buen momento.»

«El trabajo lo tiene el entrenador que es quien arma el 11 inicial. Primero que todo está Colombia. La Premier es la competición a nivel de clubes más importante por su competitividad, por eso a Yerry y a mi nos viene bien estar allá.»

Duván Zapata:

«Pienso que ya hace un par de años estoy en un club que tiene continuidad. Ya somos tres colombianos allá. Debemos seguir demostrando ese buen nivel que mostramos en Italia, reflejarlo acá en la Selección.»

«Con Muriel venimos a aportar cosas positivas que permitan un mejor funcionamiento del equipo.»

«Los partidos ante esta Selección siempre son difíciles. Debemos proponer buen juego, defendernos bien para poder atacar bien, ojalá tengamos buen juego para empezar con pie derecho la Eliminatoria.»

«Será el primer partido de unas Eliminatorias que son muy difíciles. Nos espera un partido intenso y aguerrido. Todas las Selecciones quieren arrancar bien. Debemos ser pacientes y estar concentrados desde el minuto 1.»

«Todos los atacantes que el profe ha convocado, tenemos mérito de estar acá. El técnico no la tendrá fácil para escoger quien arranca. Todos estamos acá para aportar el granito de arena por el bien de la Selección.»

«Con Falcao hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos partidos jugando juntos, no veo problema poder compartir con él el campo de juego. Johan en su llegada al Atalanta seguramente nos va a portar cosas positivas.»

«Con Luis Fernando ya llevamos más de un año compartiendo en un mismo equipo. En esta nueva temporada estamos los dos ahí. Con él ya nos conocemos los movimientos, convivimos en el día a día, es mucho más fácil para nosotros.»

«El factor de jugar sin público es un punto negativo. La afición colombiana han sido importantes en las Eliminatorias pasadas. En esta situación lamentablemente nos toca jugar sin público. Debemos aprovechar otros factores.»

Yerry Mina:

«En la Selección somos todos, no juega solo uno. Si alguno anda mal, entre todos los subimos para estar bien, en estas Eliminatorias que son muy complicados. Siempre trataremos de dar todo por nuestro país.»

«Siempre que llegamos a la Selección tratamos de entender todo lo que nos indica el profe. Tenemos poco tiempo de trabajo. Hemos tenido varias reuniones para estar todos sincronizados.»

«Nosotros tenemos una identidad de juego, estamos unidos. Independientemente del rival que enfrentemos, trataremos de mostrar nuestro fútbol.»

«Tengo un muy buen equipo de trabajo en la Selección y en el Everton. Las lesiones llegan, cuando pasan debemos pararnos y seguir trabajando de la mejor manera. Por el momento me siento fantástico, espero seguir así.»

«Cada uno viene a aportar un grano de arena. Los de la parte de atrás venimos a hacer nuestro trabajo. El que esté intentará ganar todos los balones. Vamos a intentar defender nuestro arco a muerte.»

Falcao García:

«Todos somos consientes de la situación que se vive a nivel mundial. Es algo particular. No podemos contar con nuestros hinchas, del ambiente de Barranquilla.»

«Sabemos que hay muchos colombianos que están pasando por un mal momento, estamos ilusionados de poder llevar felicidad a los hogares de nuestro país.»

«Con la experiencia que he adquirido en la última etapa de mi carrera. Creo que soy más completo futbolisticamente hablando. Trato de trabajar en mi especialidad que es estar cerca al área, de cara al gol.»

«Nuestro objetivo principal es clasificar al Mundial. Desde la posición que me corresponda trataré de aportarle al equipo.»

«Tenemos varios jugadores con experiencia. Luis Muriel ha sido parte de 3 eliminatorias, Duván está en un momento importante de su carrera, ya ha sido parte de la Selección.»

«Gabriel Fuentes se ha ganado un lugar, el cuerpo técnico así lo cree. Con nosotros debe aprovechar la oportunidad de aprender cómo se defiende esta camiseta.»

«Tengo mucha ilusión y mucha alegría. Cuando empecé nunca soñé estar en un cuarto proceso de eliminatoria. Entendiendo que el final de mi carrera está cerca, disfruto cada entrenamiento. Trato de representar a todos los colombianos con amor.»

«Mi paso por la Liga Turca ha sido positiva. He tratado de aprender. Tienen distintas maneras de sentir el fútbol. He tratado de aprovechar al máximo las oportunidades, he marcado goles.»

«Puedo tener mucho más efectividad jugando de 9. Ahora en el fútbol moderno obliga al delantero a moverse en el frente de ataque. Me he sentido cómodo jugando con dos delanteros con bastante movilidad. Hoy en día soy un Falcao más completo.»