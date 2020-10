Líderes sociales bajo fuego en Colombia; el Covid-19 ha exacerbado la inseguridad de estos

–Los líderes de base de Colombia enfrentan una creciente ola de ataques mientras hacen campaña por los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto. El Covid-19 ha exacerbado la inseguridad de estos líderes, ya que los grupos armados han aprovechado las restricciones de movimiento para consolidar el control.

Las precisiones corresponden a un informe publicado simultáneamente en Nueva York y Bruselas por International Crisis Group, una organización sin ánimo de lucro internacional especializada en el análisis, prevención y resolución de conflictos armados nacionales e internacionales.

«Líderes bajo fuego: Defender la primera línea de paz de Colombia», titula la publicación, según la cual la violencia en Colombia contra estos activistas ha aumentado a pesar de las promesas del acuerdo de paz de 2016 de proteger a la sociedad civil.

«Los asesinatos de activistas de base colombianos están aumentando a un ritmo alarmante. Los asesinos buscan sabotear el acuerdo de paz del país de 2016 y la reforma económica rural que prometió. Bogotá debería intensificar el enjuiciamiento de estos delitos y, al mismo tiempo, presionar para mejorar las condiciones sociales en el campo», reseña el documento.

Advierte que los líderes sociales se encuentran entre los defensores más fervientes del acuerdo de paz y los defensores más acérrimos de las víctimas del conflicto. Los ataques contra ellos debilitan el acuerdo de 2016 y su base de apoyo popular, exponiendo las graves dificultades del estado para proteger a las comunidades de intereses creados con diseños violentos.

A manera de conclusión, la Ong afirma que el gobierno colombiano debe garantizar que los perpetradores de ataques enfrenten castigo judicial y dar prioridad a la seguridad de la comunidad, particularmente al realizar operaciones militares.

«Debería ampliar los programas de desmovilización de los grupos armados y, a largo plazo, llevar a cabo reformas rurales para aflojar el control de las economías ilícitas», subraya.

El siguiente es el resumen ejecutivo del informe de International Crisis Group sobre Colombia:

El acuerdo de paz de 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el estado colombiano prometía una nueva era, pero la gente en la primera línea del conflicto aún no la ha visto. Los activistas locales, comúnmente conocidos como líderes sociales, son los partidarios más fervientes del acuerdo, defendiendo los derechos humanos, el acceso a la tierra y el desarrollo económico en sus comunidades. Sin embargo, aunque el acuerdo les brinda protección, muchos de estos líderes ahora viven con miedo. Al menos 415 han muerto y cientos más han sido acosados ??o desplazados por la fuerza desde 2016. Para muchos más, el precio de la seguridad es el silencio. Los esfuerzos del gobierno para restringir el movimiento para contener la pandemia de COVID-19 no son escuchados por los grupos armados no estatales, que se han movido para expandir su control, empujando la marea de violencia aún más.

Los asesinatos de líderes sociales son una tragedia en sí mismos, pero también subrayan la fragilidad del acuerdo de paz y la variedad de saboteadores que se oponen a él. La gran mayoría de los asesinatos ocurren en áreas afectadas por el conflicto desde hace mucho tiempo, como Antioquia, Cauca y Chocó. Las cifras de los fiscales sugieren que el 59% de los asesinatos pueden atribuirse a grupos armados identificables, el 39% a personas o bandas desconocidas y el 2% a oficiales militares. Envalentonados para hacer campaña y denunciar los abusos tras el acuerdo de 2016, las figuras de la comunidad han encontrado objetivos pintados en la espalda. Los asesinatos y las amenazas también transmiten mensajes al colectivo: quedarse callado, mudarse a casa, dejar de defender ciertos derechos o permanecer dentro de las fronteras invisibles demarcadas por los grupos armados.

Los disidentes de las FARC desmovilizadas, combatientes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios grupos criminales, algunos de ellos producto de fuerzas paramilitares disueltas, son prominentes entre los sospechosos de estos crímenes. En muchos casos, estos grupos en competencia consideran a los líderes sociales como obstáculos para los negocios ilícitos, en particular, la producción de coca y el tráfico de cocaína, o sus planes para coaccionar la lealtad de las comunidades. Otros asesinatos apuntan al papel de intereses oscuros en el estado, los negocios locales o las fuerzas armadas. Algunos líderes sociales que presentan denuncias después de recibir amenazas de muerte temen que los funcionarios que deberían protegerlos estén aliados con delincuentes. A otros les preocupa que los detalles de seguridad mejorados los conviertan en objetivos más obvios.

Dos gobiernos sucesivos, primero liderados por el presidente Juan Manuel Santos y ahora por el presidente Iván Duque, han luchado para detener el aumento de la violencia, un tema tan políticamente importante que ocupó un lugar destacado en la lista de agravios de un movimiento de protesta masiva que paralizó muchas ciudades colombianas. a fines de 2019. El núcleo de la respuesta del presidente Duque ha sido brindar protección física, como vehículos blindados y guardaespaldas, a las personas en riesgo, mientras utiliza la fuerza militar para combatir a los grupos armados que presuntamente llevan a cabo la mayoría de estos asesinatos. Cerca de 5.000 líderes sociales se benefician de estos esquemas de protección, que sin duda han salvado vidas. Sin embargo, los agentes de seguridad del estado a menudo requieren que los líderes bajo su protección se muden a áreas urbanas y abandonen sus comunidades, terminando efectivamente con sus roles de liderazgo local.

Más importante aún, el gobierno aún tiene que diagnosticar adecuadamente los males socioeconómicos que sustentan estos ataques. El gobierno de Duque está convencido de que destruir negocios ilícitos y debilitar militarmente a los grupos armados permitirá a los líderes sociales vivir y trabajar en paz. Pero numerosos activistas observan que una mayor erradicación forzada de la coca y la intensificación de las operaciones militares contra los grupos armados en realidad empeoran las condiciones de los líderes sociales y ponen en peligro a las comunidades posconflicto. Ningún grupo armado en Colombia es ahora lo suficientemente poderoso como para combatir militarmente al estado; cuando sus intereses se ven amenazados, estos grupos toman represalias contra los civiles locales, y en particular contra los líderes que se oponen abiertamente a su influencia.

La pandemia de COVID-19 aumenta la urgencia de la situación. Durante casi seis meses, Colombia restringió los viajes internos para limitar la propagación del virus, dejando aisladas a muchas comunidades remotas. Los grupos armados se han aprovechado de la distracción del gobierno para reforzar su control sobre el territorio, imponiendo estrictos controles sociales, como toques de queda, bajo la apariencia de cuarentenas, comandando la distribución de víveres y amenazando a cualquiera que se considere contagioso.

Incluso en medio de estos problemas, el gobierno podría encontrar un mejor enfoque de prevención y mitigación. Las reformas rurales ordenadas en el acuerdo de paz de 2016 trazan el mejor camino a largo plazo para poner fin a la violencia al fomentar alternativas económicas legales para los agricultores. En el corto plazo, Bogotá debería emprender una revisión de cómo podría proteger a más comunidades y grupos además de individuos. También debería ampliar el número de instituciones estatales que pueden recibir denuncias de amenazas a líderes. Debería reforzar el enjuiciamiento judicial de estos crímenes, incluidas las redes de apoyo y complicidad en las que operan los perpetradores, algunas de las cuales pueden llegar a partes del estado. El ejército colombiano debe considerar un posible retroceso contra los civiles locales antes de lanzar operaciones contra los grupos armados. Finalmente,

La violencia dirigida en las periferias rurales o urbanas de Colombia no es una novedad. Pero a raíz de un acuerdo de paz histórico, las amenazas y los ataques diarios que enfrentan los activistas sociales están erosionando la creencia de que el país puede pasar página sobre el conflicto. Proteger a estos líderes, disuadir a sus enemigos y garantizar la seguridad de sus comunidades está en el centro de la política de seguridad y debe ser la primera línea de defensa.

La violencia letal contra líderes sociales es la falla más notoria en las luchas de Colombia para implementar su acuerdo de paz de 2016. Como figuras prominentes y vocales en sus localidades, estos líderes se encuentran entre los más firmes defensores del acuerdo que desmovilizó a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y aspiraba a traer paz, seguridad y equidad a las zonas rurales asoladas por el conflicto del país. Pero las amenazas y los asesinatos selectivos han intentado sofocar estas ambiciones: al menos 415 líderes sociales han sido asesinados desde enero de 2016. Durante la pandemia de COVID-19, incluido un cierre nacional que duró del 25 de marzo al 1 de septiembre, este número parece haber aumentado a un ritmo aún más rápido. El gobierno confirmó once asesinatos, con otros 27 casos pendientes de verificación, entre el 1 de abril y el 30 de junio. La sociedad civil local, mientras tanto, documenta un aumento del 85 por ciento en los homicidios de líderes sociales durante el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo período en 2019.

Vilipendiados por ambos grupos armados y en ocasiones por las fuerzas de seguridad del Estado durante las décadas de conflicto del país, a los representantes políticos, sociales y laborales de Colombia se les prometió un futuro radicalmente mejorado después del acuerdo de paz. El acuerdo, forjado a lo largo de cuatro años de conversaciones entre las FARC y representantes del gobierno en Cuba, reconoció que los activistas que llaman la atención sobre las injusticias sociales y hacen campaña para remediarlas se han enfrentado a un estigma mortal (y en gran medida espurio) de asociación con las guerrillas de izquierda. En respuesta, el acuerdo prometía condiciones seguras para los activistas sociales y “el ejercicio de la oposición política”. También se comprometió a desarrollar las zonas rurales empobrecidas, incluso mediante la ampliación de los servicios e instituciones estatales.

Sin embargo, la violencia contra estos líderes se ha intensificado en muchas de las áreas previstas para una mayor inversión pública y atención después del acuerdo de paz. Los agresores han asesinado a cientos de activistas que convencieron a sus comunidades de firmar el acuerdo de paz y ayudar en su implementación, o que hicieron campaña, contra poderosos intereses creados legales o ilegales, por la restitución de tierras, los derechos de las víctimas, la autonomía étnica y el medio ambiente: todas las políticas. reafirmado en el acuerdo de 2016. Estos asesinatos selectivos a menudo tienen el efecto de silenciar a una comunidad y garantizar su sumisión, ya sea a un grupo armado o a los intereses antes mencionados, que históricamente han utilizado tácticas similares para sofocar la resistencia.

Conclusión

El acuerdo de paz de Colombia describió una serie de reformas que eliminarían las causas del conflicto. Para los líderes sociales, la implementación de este acuerdo se ha convertido tanto en una oportunidad de oro para transformar sus comunidades como en un enorme riesgo personal. Intereses arraigados, ya sean grupos armados, empresarios criminales o determinadas élites empresariales o políticas, han tolerado durante décadas la violencia que preserva sus posiciones. Al mismo tiempo, la violencia persistente contra los líderes comunitarios ha contribuido a socavar la confianza del público en la capacidad del gobierno para lograr la paz. La pandemia de COVID-19 puede resultar un revés adicional. Una emergencia sanitaria en las zonas afectadas por el conflicto en Colombia podría agudizar el sentimiento de abandono de Bogotá,

Si bien la administración de Duque ha dedicado una atención considerable a proteger a las personas en peligro, su estrategia en ocasiones ha expuesto a los líderes a un peligro mayor. Los detalles de seguridad los etiquetan como objetivos inconfundibles. Las operaciones militares y policiales destinadas a acorralar y derrotar a los grupos armados, que son ellos mismos responsables de los asesinatos de muchos líderes sociales, pueden intensificar el antagonismo y la violencia dentro de las comunidades. La burocracia engorrosa, los casos judiciales lentos, la dificultad de enjuiciar a los autores intelectuales delictivos y la corrupción en la oficina pública, todas fallas de larga data en el estado y el poder judicial colombianos, obstaculizan la efectividad de la respuesta del gobierno y refuerzan las sospechas públicas de que se está haciendo muy poco para proteger las bases de la democracia.

Colombia tiene algo a su favor que no debe subestimarse: la voluntad de todo el espectro político de poner fin a la violencia selectiva. A pesar de los distintos diagnósticos del problema, el gobierno, la oposición y la sociedad civil coinciden en que las matanzas deben terminar y que los líderes sociales son parte vital para consolidar la paz. Pero sin una respuesta más rápida y de mayor alcance que proteja y habilite su trabajo, los líderes sociales y el público colombiano pueden perder la fe en el proceso de paz que los protege.