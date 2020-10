Carlo Acutis, el joven influencer beatificado por el Papa

–Su cuerpo permanece casi intacto desde su muerte en 2006

–Al finalizar el rezo del Ángelus este Domingo 11 de octubre, el Papa Francisco recordó al Beato Carlo Acutis quien, con su testimonio, indica a los jóvenes de hoy que “la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en primer lugar y sirviendo” al prójimo.

La víspera, el adolescente italiano Carlo Acutis fue beatificado en una ceremonia realizada en la Basílica San Francisco de Asís, en la ciudad de su mismo nombre.

Acutis murió de leucemia en 2006 cuando tenía 15 años y se ha convertido en la persona más joven del mundo contemporáneo en ser beatificado.

En la Basílica de San Francisco de Asís, fue develado un retrato gigante del joven Acutis, quien fue un genio de la informática y ayudaba a sus compañeros de clase”; también puso este don al servicio del Evangelio “transmitiendo el mensaje de salvación y de amor a Cristo”.

La ceremonia contó con la presencia del papa Francisco, encargado de leer la proclama que declaró beato al joven.

El Santo Padre destacó la beatificación de Carlo Acutis que se llevó a cabo el 10 de octubre en Asís “un chico de quince años, enamorado de la Eucaristía” que “no se instaló en una cómoda inmovilidad, sino que comprendió las necesidades de su tiempo, porque en los más débiles vio el rostro de Cristo”.

“Su testimonio indica a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en primer lugar y sirviéndole en nuestros hermanos, especialmente en los más pequeños”, advirtió el Pontífice.

En esta línea, el Papa pidió a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro “¡un aplauso para el nuevo joven Beato!”

Carlo Acutis falleció en 2006 de leucemia cuando tenía 15 años y es conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”.

La ceremonia de beatificación fue presidida por el Cardenal Agostino Vallini, Legado Pontificio para las basílicas de San Francisco y Santa María de los Ángeles de Asís.

En su homilía, el Cardenal Vallini destacó que Carlo Acutis “era un joven normal, sencillo, espontáneo, simpático, amaba la naturaleza y los animales, jugaba fútbol, tenía muchos amigos de su edad, se sintió atraído por los medios modernos de comunicación social, apasionado por la informática y autodidacta construyó programas para transmitir el Evangelio, comunicar valores y belleza. Tenía el don de atraer y fue percibido como un ejemplo”.

«Carlo usó Internet al servicio del evangelio para llegar a la mayor cantidad de gente posible», aseguró el cardenal Vallini, legado papal de las basílicas de Asís, quien destacó que el joven veía la web «como un lugar para usar con responsabilidad, sin convertirse en esclavo».

