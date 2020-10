Roland Garros: Rafael Nadal vence a Novak Djokovic e iguala a Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam

–El tenista español Rafael Nadal se impuso este domingo sobre el serbio Novak Djokovic en la final de Roland Garros y consiguió su 13.° título del Abierto de Francia.

Nadal, quien nunca ha perdido una final de este certamen, derrotó a su contrincante en tres sets, con un 6-0 incluido.

?????????????@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1??3?? at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020