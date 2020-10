Trump dice que es “inmune” al Covid-19: «Vencí este horrible virus de China»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 74 años, afirmó este domingo que ya no tiene Covid-19 y que tenía la impresión de que era «inmune al virus”.

«Pasé la prueba más alta, los estándares más altos y estoy en muy buena forma», dijo en una entrevista con el canal de noticias Fox NewsTrump. «Parece que soy inmune”, expresó, insistiendo en llamarlo «virus de China».

Además, aseguró que no representaba un riesgo de contagio para los demás, en tácita respuesta a las críticas que recibió por haberse despojado del tapabocas tras llegar a la Casa Blanca, luego de haber sido hospitalizado al resultar posivito del Colvid-19.

Precisamente, en su cuenta en Twitter Trump también trinó: Una despedida total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no puedo contraerlo (inmune) y no puedo administrarlo. Muy bueno saberlo !!!

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020