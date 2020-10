Trump felicita al expresidente Alvaro Uribe tras ser dejado en libertad y lo llama “héroe”

–Un mensaje vía Twitter le envió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente Alvaro Uribe para felicitarlo tras haber obtenido su libertad, calificandolo de “héroe”.

El trino del mandatario estadounidense se produjo luego de conocerse la decisión de la jueza 30 de garantías de Bogotá Ximena Salcedo, de tumbar la orden de detención domiciliaria que le impuso al exsenador la Corte Suprema de justicia, dentro del proceso por presunta manipulacion de testigos y fraude procesal.

Además, Trump resalta a Uribe Vélez como aliado en la lucha contra el Castro-Chavismo:

-“Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe, un héroe, antiguo merecedor de la Medalla Presidencial de la Libertad y un aliado de nuestro país en la lucha contra el Castro-Chavismo! Yo siempre apoyaré a nuestros amigos colombianos”

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020