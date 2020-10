Danna García reveló que sufrió acoso sexual de un director de Hollywood

Convertida en una de las protagonistas de telenovela más reconocidas por el público, Danna García ha tenido que sortear muchos obstáculos a lo largo de su exitosa carrera como actriz.

La estrella colombiana vio truncado hace algunos años su sueño de triunfar en Hollywood debido a la amarga experiencia que vivió al ser acosada por un famoso director. Así lo reveló por primera vez la heroína de inolvidables melodramas como “Pasión de gavilanes” en una reciente entrevista con Jomari Goyso para el programa “Sal y pimienta” (Univision).

«En Los Ángeles sí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles», se sinceró.

«Un director me dijo: ‘necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea no era actuando, que necesitaba yo explotar más eso», rememoró.

La actriz, que recientemente venció al coronavirus tras una larga lucha de varios meses, recuerda como si fuera ayer el momento en el que el director trató de propasarse con ella.

«Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena con [un famoso actor] y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘no, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica», compartió Danna.

La también heroína de exitosos melodramas como “Un gancho al corazón” y “Bella calamidades” explicó que no hizo público en su momento lo sucedido por recomendación de su mánager.

«En ese momento yo le conté a mi mánager y mi mánager me dijo: ‘de eso no se habla, next. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la policía? Next'», dijo.