Incautados tres animales silvestres y en peligro de extinción en Bogotá

En las últimas horas, la Secretaría de Ambiente y la SIJIN de la Policía Nacional, lograron incautar tres especímenes silvestres que eran tenidos ilegalmente en una vivienda ubicada en la localidad de Suba. Los animales estaban en precarias condiciones.

Un mono tití, Saguinus oedipus, y dos loras de las especies Amazona amazonica y Amazona ochrocephala, fueron los animales silvestres recuperados. Presentaban altos niveles de estrés y afectaciones fisiológicas debido al confinamiento e inadecuada alimentación a la que estaban siendo sometidos.

Imagen de una de las loras incautadasLora incautada. Su hábitat principal es en regiones selváticas húmedas. Imagen. Secretaría de Ambiente

El primate fue encontrado en una jaula pequeña. El cautiverio en estas condiciones genera altos niveles de estrés al animal, dado que su desplazamiento en el medio natural abarca entre 1 y 2 kilómetros por día.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el mono titi se encuentra amenazado en la categoría de peligro crítico de extinción. La extracción de fauna silvestre de su hábitat natural genera afectaciones en las poblaciones de estas especies, ocasionando pérdida de biodiversidad y un desequilibrio irreversible en los ecosistemas.

Los animales fueron trasladados al centro de fauna temporal donde profesionales del Instituto de Protección Animal realizan nuevas valoraciones para determinar los procesos de recuperación y rehabilitación de los animales.

La Secretaría de Ambiente hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de encontrarse con un animal silvestre, eviten la manipulación directa, no le arrojen objetos que puedan lastimarlo, no cogerlo para mantenerlo en cautiverio o en calidad de mascota y no suministrarle alimento de manera forzada.

Denuncia la tenencia ilegal o el tráfico de especies silvestres

Las autoridades ambientales te invitan a reportar los casos de emergencia, tenencia ilegal o comercialización a los números de teléfono: 3174276828, 3188277733, 3183651787, 3187125560 o al correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co.