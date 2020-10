Romeo Santos lanza versión renovada de «El Beso Que No Le Di»

La superestrella Romeo Santos, el principal artista musical de la bachata, ha lanzado una versión acústica de su canción “El Beso Que No Le Di”, exclusivamente disponible en Amazon Music LAT!N.

La canción Amazon Original de Santos es una versión renovada de “El Beso Que No Le Di”, que fue lanzada en su más reciente álbum, Utopia. Esta canción tiene un aire que nos recuerda a un bolero – la versión en español de “All I Could Do Was Cry” de Etta James, que canaliza los ritmos pioneros de la bachata. Con un compás más lento, está acompañada solo por una guitarra acústica, una percusión minimalista y un piano.

“El Beso Que No Le Di” está disponible ahora para escucharla en streaming en Amazon Music LAT!N, el nuevo destino global para la música latina.