Trump da negativo en nueva prueba por Covid-19, pero EE.UU supera los 7,8 millones de contagios

— El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, reportó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo por Covid-19, en una nueva prueba practicada doce días después de que el mandatario diera positivo.

Trump ha dado negativo «en días consecutivos» y «no es contagioso para los demás», indicó un memorándum de Conley.

«Es importante observar que esta prueba no fue usada en aislamiento para la determinación del actual estatus negativo del presidente», advierte el médico.

El memorándum fue difundido por la Casa Blanca poco antes que Trump participara en un mitin en Sanford, en el centro de Florida, en desarrollo de la campaña de reelección, en el cual proclamó:

«Pasé por eso [el coronavirus], ahora dicen que soy inmune, me siento tan poderoso».

«Besaré a todos los del público», les «daré un beso grande y gordo», agregó. Además, instó a la población a retomar sus actividades, argumentando que el confinamiento ha causado un gran daño a la economía. «Es arriesgado, pero hay que salir», manifestó.

Trump aseguró sentirse «lleno de energía» y finalizó el evento bailando al ritmo de la popular canción ‘YMCA’ del grupo Village People

Trump dancing in Florida.

First campaign event since testing positive for Covid 19 pic.twitter.com/YW0djF6BZV

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2020