‘Benito’ de Pasión de Gavilanes hospitalizado en UCI por Covid-19

El actor Giovanni Suárez, reconocido por interpretar el papel de ‘Benito’ en la popular novela de la Pasión de Gavilanes, confirmó por redes sociales que es positivo para coronavirus y que fue internado en la UCI de la Clínica la Sabana.

Suárez no solo está contagiado con covid-19, sino que, según anunció en un video grabado en la Clínica La Sabana, en el municipio de Chía, Cundinamarca, no tiene el mejor parte médico en cuanto a las complicaciones por el virus.

“Estoy muy enfermo, di positivo para covid y no estoy saturando nada, en estos momentos me van a meter a la UCI —Unidad de Cuidados Intensivos—, quedo totalmente incomunicado. Le pido a mis fans, a mis amigos y a los que me quieren que me pongan en sus cadenas de oración para que pueda salir de esta, por favor”, solicitó el actor en su perfil de Instagram.

Tras las peticiones del actor, comenzaron los mensajes de apoyo de sus seguidores en esta red social, tanto para él como para su familia, pues es casado y tiene tres hijos. Compañeros en la novela, como la actriz Kristina Lilley, recordada por interpretar el personaje de Gabriela Elizondo, se solidarizaron con él.

“Mucha fortaleza. Te mando toda la energía de sanación y abrazos”, comentó la actriz en la publicación de Suárez, en la que aparece con una máscara de oxígeno.