Gobierno Nacional urge de nuevo a los colombianos evitar aglomeraciones para prevenir rebrotes de Covid-19

–El presidente Iván Duque hizo un nuevo y vehemente llamado de atención a los colombianos para que eviten las aglomeraciones y cumplan las medidas de bioseguridad, con el fin de prevenir rebrotes de la pandemia del Covid-19, so pena de aplicar nuevamente drásticas medidas.

“Hemos visto que veníamos cayendo muy rápidamente en los casos de activos, pero hemos visto que en las últimas dos semanas se han crecido en algunos lugares del país, donde se han visto aglomeraciones”, expresó el mandatario en el programa ‘Prevención y Acción’, que lidera desde la Casa de Nariño.

“Las aglomeraciones son una amenaza a la vida de muchas personas. Tenemos que evitarlas», señaló el jefe del Estado, quien, además advirtió que «es una responsabilidad de las autoridades locales también velar para que este tipo de cosas no sucedan”.

De acuerdo con el mandatario, “quienes están induciendo a que se produzcan esas aglomeraciones están violando las normas de la Emergencia Sanitaria, poniendo en peligro la vida de los demás”.

Frente a esta situación, el Jefe de Estado indicó que se “están tomando medidas focalizadas, de la mano de los gobernadores y los alcaldes”.

El Presidente Duque recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado el cuidado que hay que tener con las aglomeraciones, porque son el principal causante de los rebrotes.

“Nosotros hemos tomado medidas muy claras no solamente de orden público sino también de orden sanitario, y quienes las estén violando están violando la ley y el Código Penal”, reiteró el Mandatario.

Consideró, sin embargo, que se necesita que más allá de esa aplicación normativa, que es clara, “tenemos que partir de la base de la responsabilidad individual frente a estos fenómenos”.

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, también se pronunció en el mismo sentido y se refirió a los casos en los que se han dado “la pérdida de disciplina dentro las viviendas como perdida de la disciplina en el espacio público, donde la generación de aglomeraciones nos puede estar haciendo un efecto bastante negativo y nocivo en la tasa de reducción que esperamos se dé en el número de casos”.

En este sentido, el titular de la cartera de Salud afirmó que en esta etapa de aislamiento selectivo “la disciplina social es fundamental” para “lograr una reducción marcada y sostenida en el número de casos y de la epidemia en el país”.

«Las aglomeraciones y reuniones dentro de las viviendas, sin las medidas de prevención, pueden generar más contagios de COVID-19. Fechas como Halloween y partidos de fútbol no deben convertirse en focos de contagio», resaltó el ministro.

“Estamos en la etapa de aislamiento preventivo con disciplina social. Del respeto por esta medida depende la reducción marcada y sostenida en el número de casos de la epidemia en el país», agregó.

Ruiz Gómez, hizo un análisis de cómo va Colombia en términos de la pandemia, con un mensaje sobre la importancia de la disciplina social y el autocuidado para evitar rebrotes.

«Colombia alcanzó el pico, tanto en el número de casos como en el número de fallecidos, en la última semana de julio y a partir de esa semana hemos venido bajando de manera consistente. Una subida que fue relativamente acelerada, pero la bajada ha sido menos pronunciada y hemos observado un estancamiento que se ha venido dando durante las últimas tres a cuatro semanas», explicó.

Añadió que Colombia aún cuenta con una disponibilidad del 44% de camas UCI; además de una reducción en el número de ingresos diarios a unidades de cuidado intensivo que se ha manifestado a partir del pico.

El jefe de la cartera de Salud indicó que la reapertura económica se ha dado con el cumplimiento de los protocolos establecidos para cada sector. Sin embargo, hubo eventos puntuales que ocasionaron nuevos picos en algunas ciudades y sobre los cuales llamó la atención.

El 23 de septiembre presentó picos de casos en el país y esta fecha coincide con una semana después de la celebración del día de amor y amistad. Medellín es un ejemplo de esto y reflejó su pico de fallecimientos el 27 del mismo mes; actualmente cuenta con una disponibilidad del 34% de camas UCI. Otras ciudades que tienen picos en fechas similares son Neiva, Armenia y Manizales.

Mencionó también el caso de Bogotá, en donde se ha evidenciado afectación severa con motivo de las aglomeraciones por los hechos de orden público que se presentaron recientemente, señalando que en ellos se relajan las medidas y se pierde la disciplina social, que es muy importante.

Ruiz Gómez recalcó como mensaje para todos los colombianos que «si yo me reúno en casa, si hago fiestas familiares, me relajo, no uso el tapabocas y hago aglomeraciones dentro de la vivienda, es probable que esas aglomeraciones terminen afectando y generando contagio dentro de las familias, en particular si no viven todos dentro de la misma vivienda».

A renglón seguido, instó a los ciudadanos a continuar aplicando todas las medidas de bioseguridad, especialmente en las próximas festividades como Halloween y partidos de fútbol.

El ministro concluyó recordando que se pueden generar picos intermedios por pérdida de disciplina al interior de las viviendas y en el espacio público, que conllevaría un efecto negativo en la tasa que se espera de reducción de casos y mayor severidad en los adultos mayores de 60 años.

A su vez, la Representante en Colombia de la OMS, Gina Tambini, advirtió que “la mayoría de la población aún es susceptible al Covid-19”.

Al efecto, señaló que en el momento en el que el mundo llegó a los 37.5 millones de personas que han contraído el covid-19 provocando 1.1 millón de muertes, el análisis por parte de la Organización Panamericana de la Salud -OPS/OMS es que aún una inmensa mayoría de la población es susceptible a contraer la enfermedad.

Se refirió a los rebrotes de Covid-19 que se están dando en países de Europa, frente a lo cual –dijo– es necesario, en Colombia y América Latina, evitar las aglomeraciones, mantener los protocolos de bioseguridad y proteger a las personas más vulnerables, así como continuar con la pedagogía, para salvar vidas.

“Tenemos que evitar las aglomeraciones; tenemos que evitar esos eventos que pueden incrementar el número de casos, que pueden crear brotes explosivos”, dijo.

Agregó que es preciso proteger a las poblaciones vulnerables, a los mayores de edad, a las personas que tienen enfermedades crónicas, “para poder salvar las vidas” y “poder reducir esa sobrecarga en los servicios de salud”.

“Tenemos que continuar con la pedagogía, continuar educando y empoderando a las comunidades para protegerse y proteger a los demás”, puntualizó Tambini.

Cerca de 18 millones de casos de covid-19 se han notificado en las Américas con más de 592 mil muertes, lo que representa el 50% de todos los casos mundiales y más de la mitad de todas las muertes», indicó.

Por eso reiteró la importancia de reconocer que en las nuevas formas de contagio el covid-19 se está propagando entre personas más jóvenes que tienen síntomas leves o no los tienen y no son conscientes de poder estar infectados. Por su parte, los adultos mayores y las personas con diabetes o hipertensión siguen siendo vulnerables.

«Por lo tanto, insistimos a las personas de todas las edades a seguir usando mascarillas, practicar el distanciamiento físico para protegerse y evitar exponer a los demás», solicitó Tambini.

La representante de OPS en Colombia puso de contexto que el 91% de los casos y fallecimientos registrados en el mundo se concentran en las regiones de las Américas, Asia y Europa, y esta última viene presentando rebrotes.

«Lo que nos muestra claramente como está ocurriendo una segunda ola de la pandemia, y países como España, Italia, Francia e Inglaterra están pasando una segunda fase de restricciones», indicó.

En Italia por su parte, hoy se registraron 6.000 nuevos casos y se implementaron medidas como evitar reuniones en casa con más de 6 personas que no pertenezcan al núcleo familiar. Hay nuevas restricciones en bares y restaurantes, y aunque se descarta un nuevo confinamiento total, podría haber nuevos cierres parciales, según dijo Tambini.

Señaló además que «se están duplicando los casos cada siete días como nos ocurría al inicio de la pandemia y, sobre todo, se están ubicando en conglomerados como lugares de trabajo y donde cuidan a mayores, lo que nos obliga a tener una mayor atención y cuidado en esos lugares, poder caracterizarlos y tomar las medidas necesarias».

En ese sentido insistió en que hay que evitar las aglomeraciones, los eventos que pueden incrementar el número de casos y generar brotes. «Tenemos que proteger a las poblaciones vulnerables, a los adultos mayores y a las personas que tienen enfermedades crónicas», señaló la representante.

Todo lo anterior «para salvar vidas y reducir la sobrecarga en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos que continuar con la pedagogía y educando a las comunidades para protegerse y proteger a los demás», manifestó Tambini, invitando a mantener las medidas de protección personal y evitar los lugares que no tienen ventilación.

Finalmente instó a seguir apoyando desde casa el aislamiento selectivo sostenible, la toma de pruebas y el cuidado integral, así como colaborar en el seguimiento de contactos, «así podemos interrumpir las cadenas de transmisión. Si hacemos todo eso en conjunto podemos continuar con la vida productiva, por eso es importante la responsabilidad individual», concluyó.