Semana Horrible para los Mamertos

por Mauricio Botero Caicedo

Un amigo tuvo la gentileza de enviarme una lista parcial de hechos que significan un serio retroceso para la izquierda internacional. He aquí varios de los eventos y noticias que han hecho que la semana pasada fue la peor que la izquierda ha vivido en muchos años:

??El lunes la Corte Suprema de Justicia anunció que Uribe sería juzgado por la ley 906. Faltaba más que un ilustre ex – presidente de las calidades humanas e intelectuales de Álvaro Uribe no se puediera defender en libertad.

??Donald Trump fue curado del covid-19. El presidente de EE.UU ya se encuentra nuevamente en campaña buscando activamente su reelección.

??El congresista de EE.UU, Mario Díaz – Balart, pide a la fiscalía norteamericana investigar a Iván Cepeda por la supuesta inducción a que presos en carcéles estadounidenses cometan perjurio.

??Solicitud de Gustavo Petro para que la Unión Europea cancelé los Tratados de Libre Comercio y no compre productos colombianos es negada en el parlamento europeo.

??En el condado de Miami Dade aprueban dar el nombre de Álvaro Uribe Vélez a la calle 117, que está situada entre Coral Way y Dolphin Avenue.

??El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hace trizas los argumentos de la izquierda que promueven su moción de censura y sale fortalecido políticamente.

??El senador Armando Benedetti acepta que en el Gobierno de Santos se robaron el plebiscito.

??El narcofariano Carlos Losada confiesa que ordenó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

??El narcofariano Joaquín Gómez acepta que en la guerrilla desembarazaban a las niñas.

??En España, el líder de la extrema izquierda Pablo Iglesias, asesor de las FARC, está a punto de ser condenado a 9 años de prisión.

??El sábado pasado fue puesto en libertad Álvaro Uribe. Viajó a Miami dónde muy seguramente va a visitar la Avenida con su nombre.

En definitiva, la semana fue inolvidable para todos los mamertos.