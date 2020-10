Influencers: Angélica Hernández en graves problemas por venta de dulces de marihuana

View this post on Instagram

Hola, Angelita Hera comunica a todos sus fans, distribuidores y clientes, que frente a la situación presentada de la cual soy inocente se está trabajando por parte de nuestro equipo de abogados para volver más fuerte y brindarles toda mi energía y amor. Gracias por su muestra de cariño y apoyo ¡Muy pronto estaremos con ustedes! ????