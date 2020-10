Congreso de la República implementa las Sesiones no presenciales y mixtas

–En segundo debate la plenaria del Senado aprobó el Proyecto de Ley Orgánica por el cual se implementan herramientas tecnológicas para el funcionamiento del Congreso de la República, como las sesiones remotas, el voto remoto y las sesiones mixtas.

Con 80 votos a favor y 11 en contra se aprobó el artículo 2 del proyecto sobre sesiones no presenciales y sesiones mixtas, las que por derecho propio podrá convocar el Congreso de la República, cuando existan circunstancias excepcionales.

El senador ponente Germán Varón Cotrino, del partido Cambio Radical, precisó que en artículo 85 de la Ley 5 se incluye en el capítulo sobre Clase de Sesiones, las no presenciales y mixtas, así como el número de integrantes por partido que puedan asistir presencialmente, sin superar el número establecido en los protocolos de seguridad, se deberán garantizar los derechos de todos los congresista, así como el de las minorías políticas, y que no se pueda tramitar si no de manera exclusivamente presencial todo lo que tiene que ver con el proceso de paz.

Eliminación Gastos de representación a congresistas

Con respecto a los nuevos presentados por los senadores Rodrigo Lara, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano, Alexander López, entre otros, que dispone que No tendrán pago por gastos de representación los congresistas cuando las sesiones no se sean presenciales, solo se asignarán cuando se realicen sesiones presenciales en el Congreso de la República. Las proposiciones presentadas se votaron con 26 votos por el no y 33 por el sí.

Al respecto el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical), manifestó “aquí no se trata de quitar los gastos de representación a quien demuestre causa justa y sesione no presencial, pero para quienes no lo hagan y no tengan causa justa no se deben reconocer esos pagos”.

Entre tanto el senador Santiago Valencia (Centro Democrático) “El problema es el populismo, esto es una ley orgánica que reforma la ley 5ta y nada tiene que ver con el salario de los congresistas, esta no es la ley pertinente para hacerlo”

Por su parte el senador John Milton Rodriguez (Colombia Justa y Libres) expresó, “el tema es que estamos hablando de sesiones virtuales, presenciales y mixtas, y no del salario de los congresistas, no hay unidad de materia, no tienen consecutividad y mejor es acompañar los proyectos de ley que van en esa vía”.

Antonio Sanguino (Alianza Verde) el congresista dijo, “es pertinente la decisión de no pagar los gastos de representación en un proyecto que permite las sesiones no presenciales cuando no se ganan. Esta propuesta es sana y pertinente”.

Impedimentos:

Con 76 votos se negó impedimentos presentados por los congresistas, Guillermo Garcia Realpe (Partido Liberal), Jose David Name Cardozo (Partido de la U) y Ernesto Macias (Centro Democrático)

Fundamento del proyecto:

Los autores de esta iniciativa consideran que la asistencia a las sesiones de manera remota y el voto remoto es un mecanismo que ha sido implementado en otros congresos del mundo, conciliando así el derecho de los congresistas a deliberar y votar, a más del imperativo de que las decisiones sean adoptadas con todas las garantías constitucionales y legales. Para tales efectos presentaron este proyecto de ley, en el marco de la expansión del Coronavirus / COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

De esta manera, sostienen que en este contexto se busca un balance entre dosPrioridades, que las instalaciones del Congreso de la República no contribuyan a la propagación de la pandemia. Asimismo, que la dinámica congresional no pare a pesar de la crisis de salud pública. Una eventual suspensión de las sesiones del Congreso de la República durante un periodo de tiempo prolongado (como ya viene ocurriendo) traería consigo el hundimiento por términos de iniciativas que ya llevan un camino recorrido en su trámite; principalmente, proyectos de acto legislativo, o proyectos de ley que completan su cuarto semestre de discusión.

Los autores resaltan la importancia de este proyecto de ley que propone la modificación de la Ley 5a de 1992, a fin de crear un marco jurídico que oriente el desarrollo de sesiones remotas y voto remoto de las Comisiones y Plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

También señala que las sesiones remotas y el voto remoto del Congreso de la República estarían fundamentados en el artículo 140 de la Constitución Política, que establece lo siguiente: “El Congreso tiene su sede en la capital de la República. Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado”.

Por otra parte, indica que las normas de la Ley 5ª de 1992, deberán interpretarse en el sentido que las sesiones presenciales son la regla general y solo de manera excepcional, se admiten sesiones no presenciales o mixtas. (Información Prensa Senado)