Vacuna contra el Covid-19 será gratis para la población priorizada por el Ministerio de Salud

–Aunque el proceso de vacunación es una situación de alta incertidumbre y no se tiene certeza al respecto, el gobierno nacional reiteró que cuando eventualmente se adquiera el medicamento, se suministrará gratuitamente a la población colombiana priorizada para el caso.

El pronunciamiento se produjo en el marco de un debate en la Comisión Séptima de Senado con ocasión de la eventual llegada de la vacuna para la Covid-19 a Colombia, al cual asistieron el ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, el viceministro de Hacienda Juan Pablo Zarate; el director del Invima Julio César Aldana y la directora del Instituto Nacional de Salud, la Dra. Martha Lucía Ospina.

El jefe de cartera de Salud advirtió que «producir vacunas en una situación de alta incertidumbre, se caracteriza por alto nivel de fracaso y se considera que menos del 10% que inicia su desarrollo en vacuna, logran tener finalmente una efectividad comprobada».

“Se habla que la estrategia COVAX plantea que la vacuna instalada estaría disponible para el segundo semestre del año 2021, aunque es incierto en la medida que todavía no se han terminado los estudios clínicos», sostuvo el ministro, quien añadió que hay empresas que están ofreciendo algunas posibilidades de vacunas para el primer semestre del 2021”.

Frente a la incertidumbre de tener pronto una vacuna, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, como los demás citados reiteraron que las únicas medidas efectivas para prevenir la infección por Covid-19 siguen siendo: 1. Mantener el distanciamiento, 2. Usar correctamente el tapabocas, 3. Practicar buenos hábitos de higiene 4. Aislarse ante la presencia de cualquier síntoma.

Entre las preocupaciones e inquietudes de los congresistas mayormente mencionados estaba el avance en la consecución de vacunas, procedimiento previsto para ingreso, autorización y comercialización, proceso con el INVIMA, tiempos y planes para adquisición, distribución y acceso a la vacuna, articulación de la llegada de la vacuna a las EPS y Secretarías de Salud de los entes territoriales, recursos destinados por parte de Colombia para adquirir las dosis de vacuna y su fuente de financiación, cronogramas y entre otros interrogantes.

La senadora Nadia Blel, se cuestionó sobre si todo lo que lleva a la vacuna y quienes intervienen en ese proceso, se está contemplado si se requerirá un personal adicional, y si también están asegurados dentro de los recursos del FOME.

También el senador Honorio Enríquez, se refirió exaltando la labor que ha venido haciendo el Gobierno y los avances para mitigar el impacto y añadió “pero estamos lejos de tener una cobertura total para acabar con este virus”.

El senador, Gabriel Velazco, destacó la gestión del gobierno, quien dijo “A pesar de las dificultades, el manejo en temas de salud a la pandemia han hecho una gran labor” aunque le preocupa una vez se tenga la vacuna cuáles serán los tiempos que se manejaran para poder llegar a esos 10 millones de personas.

El senador Manuel Bitervo, en defensa de su comunidad indígena, precisa que el crecimiento de contagio de los pueblos indígenas es preocupante. “estamos en riesgo de exterminio físico” y recordó que » han venido solicitando la priorización en la entrega de la esperada vacuna, “

Por su parte, el senador José Aulo Polo, dijo “me parece exagerado hacerle creer a las personas que la vacuna ya está lista, cuando científicos está diciendo que posiblemente a mediados del 2021 se puedan encontrar resultados altamente positivos de contar con la vacuna, nadie puede garantizar que el 31 de diciembre ya este el proceso de vacunación, y mientras tanto parece que el Covid-19 no existiera y ya lo hubiéramos erradicado”.

La senadora Laura Fortich, al respeto del caso Johnson y Johnson cuestionó como serán los protocolos de selección teniendo en cuenta que son 148 reclutados para la realización de las pruebas.

El Senador Carlos Fernando Motoa, cuestiona si para las personas que no están priorizadas les genera algún costo acceder a la vacuna.

La senadora Aydeé Lizarazo, citante del debate expresó preocupación de que a la fecha es incierto a nivel mundial y aún no hay certeza sobre la vacuna. “aunque hemos escuchado a las personas que tienen la autoridad para hablar de cómo se está preparando Colombia para la llegada de la eventual vacuna nos genera una confianza de que el Gobierno ha venido haciendo un trabajo articulado tanto institucional como con otros gobiernos para hacer frente a ese futuro inmediato de la adquisición de las vacunas.

En temas económicos y presupuestales a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha comprometido 213 millones de dólares para la compra de vacunas para el 20% de la población.

Al respecto el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zarate, dijo “con el precio que se estima con los recursos podemos comprar un poco más de diez millones de vacunas certificadas por la OMS.

El precio final de las vacunas se liquida de acuerdo a la vacuna recibida. Es decir que si cada dosis costó US $4 por dosis, sólo se paga con cargo a la garantía la diferencia entre ese valor y los US$ 1.60 del anticipo.

Según el viceministro, los recursos saldrán del fondo FOME, que son recursos públicos y fueron creados para atender la pandemia, también aseguró que la vacuna será gratis para la población priorizada por el Ministerio de Salud.

Lo que dice el Invima

A la fecha están aprobados en Colombia 123 instituciones certificadas por el INVIMA, en lo que se llama buenas prácticas clínicas. De esas 123 entre 15 y 20 están preparadas para desarrollar ensayos clínicos alrededor de vacunas. De los 15 ensayos clínicos alrededor de 12 alternativas terapéuticas se están desarrollando en varias instituciones.

“Lo que concierne al Invima es prepararnos para la aprobación de esas vacuna y el propósito de usar de la mejor forma la vacuna que esté disponible” aseguró Julio César Aldana, director General del Invima.

Instituto Nacional de Salud explica estratégia

La directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina, asegura que dentro de la estrategia que utilizan para gestionar la epidemia tiene dos grandes objetivos:

1. Disminuir la mortalidad, es decir se vacuna para que haya menos fallecidos (vacunar a los que tengan más probabilidad de morir).

2. Disminuir la transmisión porque se aumenta la inmunidad poblacional.

La directora del INS, Martha Ospina, precisa que la epidemia en Colombia no ha terminado, y por eso se le hace un llamado a los medios de comunicación a no utilizar el término post pandemia, “primero porque tenemos una curva en descenso y por eso no podemos hablar de una curva que no ha terminado, y las medidas que se toman respecto al tapabocas distanciamiento y demás, precisamente es para no tener un nuevo ascenso. Tampoco se habla de rebrotes ni de segunda ola y no aplica porque la curva no ha terminado”.