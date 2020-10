Xbox anuncia lanzamiento de nuevas consolas y presenta extenso catalogo de juegos

Xbox anunció este viernes que sus nuevas Xbox Series X o Xbox Series S, serán presentadas el próximo 10 de noviembre, además anticipó que presentará el catálogo de lanzamiento más grande de su historia, compuesto por 30 nuevos juegos entre los que destacan «Assassin’s Creed: Valhalla» o «Watch Dogs: Legion».

Treinta juegos «completamente optimizados para Xbox Series X y Xbox Series S» esperan al jugador que adquiera las nuevas consolas de Xbox el próximo 10 de noviembre, 20 de ellos con Smart Delivery -tecnología de Microsoft que permite que el usuario solo tenga que comprar la versión de un juego-, que se actualizarán automáticamente.

Destacan títulos como «Assassin’s Creed: Valhalla», «Fortnite», «Watch Dogs: Legion», «DIRT 5», «Gears Tactics», «Borderlands 3 (Smart Delivery)», «Cuisine Royale», «Bright Memory 1.0», «Dead by Daylight» o «Devil May Cry 5: Special Edition».

Junto a ellos, llegaran también otros conocidos como «Tetris Effect: Connected», «NBA 2K21», «WRC 9 FIA World Rally Championship», «Gears 5», «The Falconeer», «Enlisted» o «Evergate», el nuevo juego de plataformas basado en una aventura por el mas allá y que llegó a Xbox en agosto.

Finalizan la lista de títulos: «Forza Horizon 4», «Grounded», «King Oddball», «Maneater», «Manifold Garden», «Observer: System Redux», «Ori and the Will of the Wisps», «Planet Coaster», «The Touryst», «War Thunder», «Warhammer: Chaosbane Slayer Edition», «Yakuza: Like a Dragon» y «Yes, Your Grace».

Asimismo, de cara a las fiestas navideñas llegarán más títulos conocidos por los jugadores, como «Call of Duty: Black Ops Cold War» (13 de noviembre), «Destiny 2: Más allá de la luz» (lanzamiento el 10 de noviembre y optimizado para Xbox Series X|S el 8 de diciembre) y la exclusiva del lanzamiento en consolas del terror tridimensional de «The Medium» (10 de diciembre).

Santa Fe con información de EFE