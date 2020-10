El general (r) Rodolfo Palomino a juicio por tratar de frenar captura de empresario

El general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, será acusado este 22 de octubre por la Fiscalía frente a la Corte Suprema de Justicia.

La audiencia quedó programada para el próximo 22 de octubre donde se dará lectura a la acusación contra el general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por supuestamente frenar la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quién es un reconocido empresario que es investigado por el despojo y desplazamiento de campesinos en Córdoba y Urabá, delitos que Gallo ha negado fuertemente.

Está acusación se debe a que supuestamente Palomino haciendo mal uso de sus influencias militares, habría presionado a una fiscal que estaba al mando de un operativo de captura en contra de 14 personas relacionadas con el Fondo Ganadero de Córdoba, en el marco de una investigación por despojo de tierras y otros delitos graves.

Según la investigación, el 8 de febrero de 2014, el exdirector de la Policía llegó a casa de la fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializada, entonces adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto, Sonia Lucero Velázquez Patiño para persuadirla (según se escucha en la grabación) de que Gallo Restrepo mantenía relaciones públicas con el expresidente de la República Andrés Pastrana y demás personalidades, por lo que su captura lograría afectar donaciones o causas nobles.

Según Velázquez Patiño, esta visita es una presión para evitar la captura de Gallo Restrepo. En versión del oficial, él sí la visitó para expresarle su intensión de colaborar en la operación, dice que se trató de una mala interpretación por parte de la funcionaria y que él mismo estuvo frente al operativo de captura de Gallo para que se hiciera con validez.

En 2017 se llevó a cabo una audiencia de imputación de cargos, donde el general Palomino no aceptó los cargos de tráfico de influencias expresando «no me puedo allanar a los cargos, no he cometido ningún delito». La investigación continúa y la Fiscalía considera que quién debe decidir sea un juez de la República, basándose en las pruebas del expediente para determinar si el general (r) es o no responsable de los delitos que se le imputan. De ser hallado culpable, Palomino podría recibir una condena de 64 hasta 144 meses de prisión.