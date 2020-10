Niegan fallo de tutela que no permitía militares de EEUU en Colombia

El Consejo de Estado desestimó la decisión que emitió el pasado mes de julio cuando el Alto Tribunal le ordenó al Presidente Iván Duque suspender las actividades de las tropas norteamericanas que llegaron al país en junio.

Según el gobierno nacional, las tropas arribaron al país con una misión de entrenamiento y capacitación. Pero el Tribunal de Cundinamarca tomó la decisión por medio de una acción de tutela de varios congresistas de la oposición, que afirmaron se les había vulnerado su derecho de participación en el ámbito de control político y por esta razón los soldados no debían estar en el país sin la previa autorización del Senado. El alto tribunal expuso “los accionantes no acreditaron que agotaron ante las mesas directivas del Senado ni a través de los canales dispuestos para la protección de los derechos de oposición el derecho a la participación, cuya solicitud de protección trasladaron al juez de tutela”.

El presidente Iván Duque deberá entregar al Congreso la documentación pertinente con la presencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de Estados Unidos.

El Consejo de Estado dio respuesta a la instancia proveniente de la Presidencia de la República y resolvió que ese mecanismo no era lo mejor para ello y excedía las competencia del juez de tutela. Además, señaló que no hubo ningún impedimento para que los congresistas desempeñaran sus funciones, como tampoco se les negó una proposición de debate sobre el tema, no podían acudir a la tutela para garantizar sus derechos en el Senado.

Distintos congresistas hablaron a favor y en contra de esta decisión, por ejemplo la senadora Paola Holguín manifestó a través de sus redes sociales:

La pregunta debe ser por qué hay sectores tan interesados en proteger al narcotráfico? Se oponen a que EEUU capacite a nuestro Ejército, se oponen a la fumigación con glifosato, se opusieron a la extradición de Santrich, quieren legalizar cultivos ilícitos, protegen carteles… — Paola Holguín ?? (@PaolaHolguin) July 3, 2020

Y el senador Iván Cepeda Márquez subió un video donde afirmó que interpondrá una nueva acción de tutela.