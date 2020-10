Tao Geoghegan gana la etapa de hoy y se retira Jhonatan Narváez

La etapa 15 del Giro de Italia tuvo un cambio drástico en la clasificación general. El Team Ineos logró su quinta victoria en esta carrera con el británico Tao Geoghegan Hart.

Esta victoria le da un respiro al Team Ineos que sufrió la pérdida de su jefe de filas, el galés Geraint Thomas, quien abandonó la carrera en las primera etapas. Al igual que Jhonatan Narváez quien tras sufrir una caída en una bajada de la decimoquinta etapa junto al francés Nicolas Edet (Cofidis), según informó su equipo en una nota oficial en Twitter. «Narváez cayó en una bajada en el Giro. Está sentado y socorrido por el equipo y el cuerpo médico. Lamentablemente, el accidente ha obligado a Narváez a abandonar el Giro de este año», se lee en la nota del Ineos. «Ha sufrido un golpe doloroso, por lo que realizará unos exámenes», agregó el equipo británico.

.@NarvaezJho has gone down on a slick descent at the #Giro. He is sat up and being attended to be the team and medical staff. We’ll keep you updated on how he’s doing.

Up front, the Dennis group have just 3:15″ on the chasing pack. pic.twitter.com/uOZcJVhdJc

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 18, 2020