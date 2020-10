FOBIA AL APRENDIZAJE Y MESAS DE LECTURA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (313)

FOBIA AL APRENDIZAJE

Considero que esta nota se aplica a un 50% de los estudiantes de educación básica, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber 11.

Hoy se desprecia la memoria y el entendimiento personal y cerebral y todo lo han dejado a la memoria tecnológica y si nada se entiende se toma la opción de preguntar en la red, qué opina sobre un determinado tema del saber humano.

La ausencia de familia, los rezagos de la promoción automática, la veneración al nada se debe memorizar, el estudio de solo unas 5 horas cortas en los días hábiles, la prohibición de los trabajos en casa, la adicción al WhatsApp, el uso de las redes sociales para entretenimientos vacíos del saber, la pérdida de autoridad de los padres para educar, padres que muchas veces se dedican a la venganza afectiva y a pleitos sin fin, la delictiva motivación para tener dinero fácil, el uso sin previo estudio de la utilidad de soluciones propuestas en las redes sociales y otras patologías semejantes han logrado formar una generación que cultiva fobias, perezas, rechazos, animadversión a la necesidad de estudiar, de cultivar la mente y el espíritu de las personas.

Grave que todo se quiera hacer con el mínimo esfuerzo, con simplicidad inocua. El facilismo sin enriquecimiento personal se impone en estas épocas de retos gigantes para la sobrevivencia digna del ser humano.

Da grima saber que los ensayos literarios se deben desarrollar en diez renglones, que las operaciones matemáticas se han dejado a las calculadoras, que la revisión de textos es tarea de la aplicación de Word, que en la primaria no se aprende a leer y a escribir correctamente, que un bachiller no tiene un mínimo de cultura general, que para dar un grado en la llamada educación superior no se exigen conocimientos serios y básicos y que en los posgrados solo importa el pago de la matricula porque la enseñanza no es seria y el aprender es responsabilidad del estudiante.

Lamentablemente estas falencias causan más daño en las familias que sufren carencias de todo orden y padecen la falta de garantías en la satisfacción de sus derechos fundamentales.

MESAS DE LECTURA EN LA CASA Y EN LOS COLEGIOS

Si padres y maestros lograremos tener en nuestras casas y salones de clase mesas de lectura con los periódicos y revistas de la semana y cuaderno y lápiz para tomar apuntes, seguramente rescataríamos la maravillosa experiencia de leer en la fuente verdadera de la palabra: los libros impresos.

Hagamos durante esta semana una labor inmensa de socialización del hábito de la lectura. Colombia y el mundo ganarán en nobleza y en conocimientos. Que sea en pro de la SANA CONVIVENCIA en familia y en la sociedad.

Es necesario, urgente, que hagamos campañas para recobrar el respeto y el amor por los libros. Que retomemos la costumbre de leer algo antes de dormir. De empeñarnos en que todos los días debemos aprender algo o recordar lo que puede estar al margen del olvido.

Y leer no es solo interpretar las letras del alfabeto. Los idiomas son muchos a nuestro alcance. Por ejemplo las señales de tránsito, las posiciones de las manos, las facciones de las personas, la música de la naturaleza y muchas más. Y excelente que las personas puedan leer en varias lenguas que es tanto como entender varias culturas especialmente para aprender a tolerar y a comprender el mundo.

En Colombia leemos, los que leemos, 4 libros al año en promedio. Y los que no leen lo hacen por pereza o porque no saben leer. Con la cultura de la promoción automática y la abolición de las tareas en casa, hay muchos egresados que son analfabetas funcionales, o lo que es lo mismo, que dicen saber pero no alcanzan a comprender lo que leen. En algunas profesiones se dan el lujo de hacerle decir a los textos lo que no dicen y lo más grave, hacerles decir lo contrario de lo que dicen.

En la red se lee: “La lectura es uno de las prácticas más importantes en la educación de los niños, fomenta la imaginación, la disciplina y la ortografía.” Y como no leemos tenemos una pésima ortografía y total ausencia de las normas de sintaxis.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 19 al 25 de octubre de 2020

