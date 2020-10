EE.UU. sanciona a empresas y personas de China y Hong Kong vinculadas con navieras iraníes

–El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra seis compañías y dos personas de China y Hong Kong “por actividades relacionadas con el apoyo a las compañías navieras de la República Islámica de Irán”.

Entre los argumentos, hechos públicos en una declaración del Departamento de Estado, se incluye que Teherán ha usado la Compañía Naviera de la República de Irán (IRISL, por sus siglas en inglés) “para transportar artículos sensibles a la proliferación destinados a los programas militares y de misiles balísticos”.

Las medidas se amparan en la Sección 1244 de la Ley de Libertad y Lucha contra la Proliferación de Irán (IFCA 1244).

Las entidades son: Reach Holding Group y Reach Shipping Line, con sede en Shanghai. Además Delight Shipping Co., Ltd ., Gracious Shipping Co. Ltd ., Noble Shipping Co. Ltd . y Supreme Shipping Co. Ltd. “por haber vendido, suministrado o transferido a Irán bienes o servicios importantes utilizados en relación con el sector de transporte marítimo”.

Como personas jurídicas fueron señalados para sanciones Eric Chen (Chen Guoping), director ejecutivo de Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd., y Daniel Y. He (He Yi), presidente de Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.

El comunicado recuerda que la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU exige la vigilancia al hacer negocios con IRISL y entidades propiedad o controladas por la empresa iraní IRISL.

El gobierno de EE.UU. asegura que con tales acciones las compañías asiáticas señaladas han ayudado a las entidades navieras iraníes a evadir las consecuencias de las sanciones estadounidenses.

“Hoy reiteramos una advertencia a las partes interesadas de todo el mundo: si hace negocios con IRISL, corre el riesgo de recibir sanciones de EE. UU”, concluye el comunicado. (Información VOA).