Duque advierte sobre uso de redes sociales por «demagogos y populistas para exacerbar odios»

En el Diálogo sobre la Cuarta Revolución Industrial, organizado por el Foro Económico Mundial, el presidente Iván Duque, conminó a los Estados para que en la era de la posverdad podamos “tener en cuenta cómo evaluamos y cómo podemos asegurar nuestras democracias desde una perspectiva de la era digital”.

“Debemos reconocer que hoy en día estamos en la era de la posverdad y vemos noticias falsas por todas partes y, dada la manera en que nuestros mundos están creando especialmente en cuanto a las redes sociales, estas pueden profundizar las divisiones en la sociedad. Algunos de los demagogos y populistas del mundo van a tomar ventaja de esto para exacerbar el discurso del odio, pero también exacerbar la violencia y muchas otras maneras de expresión que no necesariamente son positivas para las democracias”.

Así lo manifestó este miércoles el Presidente Iván Duque en el Diálogo sobre la Cuarta Revolución Industrial organizado por el Foro Económico Mundial, en el que el Jefe de Estado conminó a los Estados para que en la era de la posverdad podamos “tener en cuenta cómo evaluamos y cómo podemos asegurar nuestras democracias desde una perspectiva de la era digital y cómo podemos también corregir eventos que se han vuelto una amenaza para la estabilidad institucional del mundo”.

En el diálogo virtual, además del Presidente Duque, participaron, entre otros, Børge Brende, Presidente del Foro Económico Mundial; el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Presidente de Ruanda, Paul Kagame, y fue moderado por Adrian Monck, Director General del Foro Económico Mundial.

En su intervención, el Jefe de Estado recalcó que “si nos enfocamos en dividir cada vez más estaremos más polarizados y pueden aceptar todas las instituciones y la estabilidad de los países”.

Revolución digital con sentido social

En su participación, el Presidente Duque hizo énfasis en la importancia de llevar más allá el debate sobre que lo digital no son solamente los elementos físicos.

En este sentido, aseguró que “la mejor manera en la que podemos motivar a la sociedad para hacer este cambio tecnológico digital es hacer que la gente reconozca que el debate sobre la tecnología no es sobre hardware, no es tampoco sobre software, no sobre antenas ni cables, tampoco es sobre expertos; es un debate sobre la calidad de la vida”.

“Si continuamos construyendo el lado positivo de una sociedad digital, esa sociedad digital tendrá o abrirá oportunidades para aprender, para trabajar, pero también para cuidar a la sociedad misma con telemedicina”, anotó.

Explicó que, “al mismo tiempo, permitirá a las personas que realmente están en las áreas más marginales conectarse con las oportunidades, que estén en el mercado laboral. Pero aún más importante, estamos hablando sobre la calidad de vida en términos de proteger a las personas más vulnerables, incluso, hacia enfermedades como el covid-19”.

Por eso, consideró que “si estamos digitalizando la economía, las poblaciones mayores, por ejemplo, recibirán sus pensiones y atención médica sin tener que salir de sus casas”.

Adicionalmente, el Mandatario destacó que en esta pandemia el trabajo en casa ha tomado un papel protagónico en la sociedad.

En este sentido, consideró que una forma de calidad de vida se evidencia “cuando uno ve que las personas tienen un equilibrio mejor entre la vida laboral y la vida personal, ya que van a poder trabajar desde casa y, así también, organizar sus horarios de una manera más saludable”, situación que ha generado que “muchas empresas se están dando cuenta de que tal vez el costo que tenían en activos fijos tiene que repensarse”.

Otro elemento de beneficio social tiene que ver con los sectores rurales. “Los campesinos y las personas que están, por ejemplo, plantando o cultivando un producto para poder venderlo, con la penetración al mercado, y con esta Cuarta Revolución Industrial van a poder posicionar en el mercado sus productos, y van a poder también ser capaces de prevender a un buen precio. Así no serán afectados por los intermediarios”, agregó.

“Creo que eso también construirá una economía más justa en cuanto a los productores en áreas rurales en países productores como Colombia”, manifestó.