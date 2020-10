Halloween con sus hijos en casa para evitar contagios de Covid-19, recomienda Duque

–Para evitar contagios de Covid-19 por aglomeraciones, la fiesta de los niños es mejor realizarlas en los hogares y no como tradicionalmente se conmemora en las calles y pidiendo dulces.

Así lo advirtió el presidente Iván Duque a propósito de la tradicional celebración de los niños y niñas del 31 de octubre.

El jefe del Estado recomendó a los padres que en Halloween “busquemos que sea una celebración alegre y de familia, pero que la podamos tener con ese sentido de protección”.

En el programa ‘Prevención y Acción’, el Jefe de Estado compartió las observaciones que hizo el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el sentido de que, para evitar contagios por aglomeraciones, la fiesta de los niños es mejor realizarlas en los hogares y no, como tradicionalmente se conmemora, en las calles y pidiendo dulces.

“Ese mensaje que usted da es muy importante, porque yo creo que es un mensaje en salud, pero también hay que darle a la familia colombiana, de cara a la celebración de Halloween, un mensaje de alegría y optimismo, donde los niños puedan disfrutar con sus padres, con sus seres queridos, con muchísima protección”, dijo el Mandatario.

Añadió que “ellos también puedan, en el entorno familiar, disfrazarse, gozar, disfrutar. Por supuesto, tener mucho cuidado, y lo decía el Ministro, es muy importante que los niños no estén saliendo de puerta en puerta, pidiendo dulces, recibiendo elementos manipulados en otras casas”.

Recalcó que “lo decía ayer el Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud: en este momento las aglomeraciones son una amenaza y pueden significar un retroceso y un rebrote”.

En este sentido, el Ministro de Salud aseguró que, en estos momentos, no puede haber aglomeraciones y explicó que “el Comité Asesor ayer definió que las fiestas de Halloween, lastimosamente, no vamos a hacerlas, no hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia, en el núcleo familiar que vive, dentro de residencia”.

“De manera que no hay un escenario próximo de aglomeraciones; tenemos que cuidarnos, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que debemos hacer para poder proteger nuestra población”, enfatizó.