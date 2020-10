La nave espacial OSIRIS de la NASA se posó con éxito en un asteroide y tomó muestras para enviarlas a la tierra

–La nave espacial Orígenes, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) de la NASA, se posó brevemente, por primera vez, en un asteroide y desplegó su brazo robótico para recolectar polvo y guijarros de la superficie para enviarlos a la Tierra en 2023.

Este antiguo asteroide bien conservado, conocido como Bennu, se encuentra actualmente a más de 200 millones de millas (321 millones de kilómetros) de la Tierra.

Bennu ofrece a los científicos una ventana al sistema solar primitivo, ya que estaba tomando forma por primera vez hace miles de millones de años y arrojaba ingredientes que podrían haber ayudado a sembrar la vida en la Tierra.

Next up – Matchpoint burn! This maneuver changes my flight path to match Bennu's spin, allowing me to precisely target site Nightingale and safely touch down on the surface. pic.twitter.com/FUpfs4nlPF

Esta maniobra cambia la trayectoria de vuelo para que coincida con el giro de Bennu, lo que me permite apuntar con precisión al sitio Nightingale y aterrizar con seguridad en la superficie.

Did you know? Asteroid Bennu’s surface is covered in building-sized boulders. To go #ToBennuAndBack for today’s TAG (Touch-And-Go) sample collection attempt, our @OSIRISREx spacecraft will have to navigate carefully & touch down in a spot just the size a few parking spaces: pic.twitter.com/V1pgVdYHRk

— NASA (@NASA) October 20, 2020