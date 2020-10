James Rodríguez se lesionó y no estará el domingo contra el Southampton

–El técnico Carlo Ancelotti dijo este jueves que no podrá contar con el atacante colombiano James Rodríguez y el capitán Seamus Coleman para la visita del Everton a la Premier League a Southampton el domingo.

Ancelotti reveló que James se lesionó en un encuentro con Virgil van Dijk en los primeros minutos del sorteo del fin de semana pasado con el Liverpool.

«Desafortunadamente, James tuvo un problema durante el partido [contra el Liverpool]», dijo Ancelotti a Evertontv.

«Tuvo una entrada inoportuna con Virgil van Dijk al comienzo del partido y creo que no estará disponible para el partido contra Southampton».

Posteriormente, Van Dijk tuvo que ser sustituido tras sufrir una lesión en la rodilla en un choque con Jordan Pickford.

El mediocampista Allan está disponible después de pasar el derbi de Merseyside del sábado sin que se repita su problema en la ingle.

Jonjoe Kenny se recuperó de un problema en el tobillo para volver a unirse al entrenamiento el martes y podría jugar en la costa sur este fin de semana.

? | Ballin' is BACK! New season, new faces, new skills and tricks. ??

???????: ???????? ? ????? ???? ?? @jamesdrodriguez. ?

— Everton (@Everton) October 21, 2020