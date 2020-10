Invima alerta sobre producto fraudulento Interferón para tratar el Covid-19

–Una alerta sobre la comercialización del producto fraudulento INTERFERON B-1b, para el tratamiento del Covid-19, lanzó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

El citado medicamento está utilizando el material del envase del producto RHIFISOL, advirtió el organismo de control, que además explicó que en el frasco se reporta a Laboratorios Gerco S.A.S., el cual informa que no fabrica ni es responsable de la comercialización del INTERFERON ?-1b.

El Invima advierte que este producto está siendo publicitado de forma irregular, con indicaciones y usos asociados al

tratamiento de la enfermedad Covid-19, sin contar con respaldo o evidencias científicas que garanticen su seguridad, eficacia y el cumplimiento de criterios de calidad.

De acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento que puede generar riesgos en la salud de quienes lo utilicen, puntualiza el Invima, el cual, hace las siguientes recomendaciones:

Medidas para la comunidad en general

1. Absténgase de adquirir el producto INTERFERON ?-1b el cual está utilizando el material del envase del producto RHIFISOL, con las características previamente descritas.

2. Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territoriales si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialicen estos productos.

3. Si ha presentado algún evento adverso, asociado al consumo de estos productos, repórtelo de manera inmediata a través del sitio web del Invima en “Medicamentos y productos biológicos”.

“Reporte de eventos adversos para pacientes”, o acceda al enlace que se encuentra al final de esta alerta.

Medidas para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales:

1. Realice las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de competencia, donde potencialmente puedan comercializar este producto y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar.

2. Informe al Invima en caso de hallar este producto

3. Reporte los eventos adversos asociados al consumo de este medicamento al Programa Nacional de Farmacovigilancia del Invima.

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud – IPS y profesionales de la salud:

1. Absténgase de comercializar y utilizar este producto.

2. En el evento de encontrar existencias, ponga en cuarentena los productos e informe a secretaría de salud.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores:

Abstenganse de distribuir y comercializar este producto, so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

Medidas para la Red Nacional de Farmacovigilancia:

El Invima solicita que desde los programas institucionales de farmacovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que involucren este producto y se notifiquen al instituto.

OTRAS ALERTAS

Dentro de las acciones realizadas por el Instituto en su programa de pos comercialización De Muestra la Calidad vigencia 2018, los análisis de laboratorio del lote ADS90AC18 del producto AMIODARONA CLORHIDRATO 150 mg / 3 mL, evidenciaron resultados no conformes para la prueba de “Valoración de impurezas”.

Estos resultados de no conformidad implican que el producto presenta impurezas que no corresponden con la composición aceptada y tiene como consecuencia toxicidad, inestabilidad del producto y que no se alcance el efecto deseado para el medicamento.

Considerando lo anterior, el Invima ha solicitado el retiro del mercado del lote ADS90AC18 para el cual se obtuvo el resultado no conforme antes mencionado.

Indicaciones y uso establecido: Taquiarritmias Supra ventriculares nodales y ventriculares, Síndrome de Wolff Parkinson White.

Falsificación de producto – BERIGLOBINA® 5 mL

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto » BERIGLOBINA – P «, en presentación de vial de vidrio. La presentación autorizada por el Instituto para este producto es como jeringa de vidrio tipo I prellenada por 5ml, con émbolo de bromobutilo y tapa de sello de Bromobutilo/Isopreno.

El importador CSL BEHRING COLOMBIA S.A.S. indica que este producto no es fabricado ni comercializado por ellos, y el registro sanitario que se encuentra en la etiqueta del producto es inexistente y no se encuentra amparado por el Invima.

Al no corresponder al producto amparado bajo un registro sanitario, las condiciones de seguridad y eficacia del producto no han sido comprobadas, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad.

Por tratarse de un producto fraudulento, se desconoce su contenido real, su cadena de comercialización, trazabilidad, ni información sobre las condiciones de almacenamiento y transporte lo que podría afectar su calidad, seguridad y eficacia.

Injerto endovascular Zenith AAA William Cook

El fabricante ha detectado la posibilidad que los dispositivos referenciados puedan contener un exceso de pegamento dentro del asa del sistema de entrega, lo que resulta en la imposibilidad de desplegar completamente el injerto mediante el método estándar o el método de implementación de resolución de problemas que se proporciona en las instrucciones de uso.

Su uso podría generar retrasos en los procedimientos y la presentación de eventos o incidentes adversos sobre los pacientes, motivo por el cual se ordenó su retiro del mercado.

Indicaciones y uso establecido: Indicado para el tratamiento endovascular de aneurismas aórticos abdominales o aortoiliacos.