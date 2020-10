Primer autobús «inteligente» español debutó… con un choque

–Dos horas sin provocar un accidente alcanzó a circular el autobús eléctrico EZ10, el primero autónomo (sin conductor) que circula por las calles de Madrid (España), presentado por la Universidad Autónoma de la capital española para transportar a los estudiantes entre distintas facultades y la red de transportes de la ciudad.

Por razones que se desconocen, el bus, de 1,80 metros de ancho y con capacidad para 12 personas, frenó en seco pese a que no había ningún otro vehículo o peatón por delante. La mala suerte es que atrás iba una conductora que no alcanzó a reaccionar y chocó con la parte trasera de la máquina «inteligente”. No hubo heridos ni grandes daños que lamentar, salvo algún abollón en los parachoques.

Por seguridad, en su debut un operador viajaba dentro del bus. Sin embargo, éste no pudo hacer nada cuando la máquina se detuvo de golpe. No hubo explicación oficial al extraño comportamiento del vehículo autónomo, cuyos sensores detectan la presencia de obstáculos y reaccionan en consecuencia. El hecho de que el bus solo circule a 20 kilómetros por hora ayudó a que nadie resultara lesionado.



Algunos de los presentes piensan que el aparato «inteligente” frenó ante la presencia de un montón de hojas secas, pues el martes 20 de octubre, cuando se produjo el debut de Easy Mile EZ10, corría mucho viento y había llovido en Madrid. Se puede decir a favor del bus sin conductor que, en estos casos, la responsabilidad del accidente recae en la persona que conduce por atrás, por no ir atenta.

El vehículo autónomo es fruto de un acuerdo firmado en enero de este año por la universidad, el operador ALSA y la Comunidad de Madrid. El bus prestará servicios entre las 7.15 y las 15.15 horas y comienza y termina su servicio en la estación de Cercanías de Cantoblanco.

Algo similar había ocurrido en noviembre de 2017 en Las Vegas, Estados Unidos, cuando durante el debut del servicio de transporte autónomo en La Franja, un tramo de la famosa calle Boulevard de la ciudad, un bus sin chofer fue chocado por un camión (con chofer). En ese caso la culpa fue del conductor del vehículo mayor, un humano que maniobró imprudentemente y fue debidamente multado por la Policía. (Con información de DW, Telemadrid, Autobild, El Confidencial).