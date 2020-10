Yina Calderón molesta con Daniella Álvarez por entrevista cancelada

La influenciadora Yina Calderón tenía programada una entrevista con la ex Señorita Colombia Daniella Álvarez, sin embargo, horas antes de la cita, la mánager de la exreina canceló la transmisión, lo que generó la molestia de Calderón.

Según la influenciadora, la entrevista iba a ser a través de una página en Instagram llamada La KW, donde se abordan las últimas noticias de las celebridades colombianas. Al parecer, la ex Señorita Colombia tenía varias entrevistas concertadas, pero solo canceló la de Yina Calderón.

“Yo creo que la canceló porque la iba a entrevistar yo”, argumentó Calderón, quien suele ser tendencia en Colombia por sus cirugías, videos ebria y las polémicas fiestas que realiza a través de redes sociales.

La influenciadora usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Daniella Álvarez, y a través de sus historias señaló: “no me puedes juzgar si no me conoces, estarías actuando mal”.

El 20 de octubre, según el portal web de entretenimiento Protagonista, Yina Calderón anunció en sus redes sociales que entrevistaría a Daniella Álvarez, pero en los comentarios de dicha publicación las personas expresaron su molestia con que la influenciadora, reconocida por sus expresiones “de mal gusto”, entrevistara a la modelo.

“Recuerde que va a entrevistar a una dama, no a una guaricha de las que usted entrevista”, escribió uno de sus seguidores, según el portal web, en la publicación de Calderón, que ya no está en su perfil.

Yina Calderón aseguró en sus historias de Instagram que Álvarez no la conoce, pero “tal vez ella se está dejando llevar por los malos comentarios sobre mí”, razón por la que habría decidido cancelar la entrevista.

En el perfil de La KW publicaron un comunicado en el que expresaron que la representante de la modelo, Tatiana Zuluaga, canceló la entrevista con Yina Calderón por “motivos médicos y no decidieron reprogramar dicha entrevista”.

Daniella Álvarez es reconocida por haber sido Señorita Colombia, ser modelo y presentadora de televisión y, recientemente, por la amputación de una parte de su pierna izquierda, situación que ha inspirado a muchos colombianos, incluso a la misma Yina Calderón, quien dijo que seguiría admirando el valor y fuerza de la modelo.