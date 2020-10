Cortes de energía para este viernes 23 de octubre en la capital

–Los siguientes son los cortes de luz programados por Codensa para este viernes 23 de octubre por trabajos de mantenimiento y adecuación de la red:

Bosa

El Portal del Brasil, de la calle 53 sur a la calle 56 sur, entre la carrera 87 y la carrera 90, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Chapinero

El Chicó, de la carrera 7 a la carrera 11, entre la calle 90 y la calle 93, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ciudad Bolívar

Caracolí, de la calle 75 sur a la calle 77 sur, entre la carrera 71 y la carrera 74, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cedritos del Sur, de la carrera 17 a la carrera 19, entre la calle 77 sur y la calle 79 sur, de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

Cordillera del Sur, de la calle 75 sur a la calle 77 sur, entre la carrera 18 y la carrera 20, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

*Naciones Unidas, de la calle 73 sur a la calle 77 sur, entre la carrera 17 a la carrera 19, de la 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

*Quiba, de la calle 76 sur a la calle 78 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19, de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

Fontibón

El Carmen Fontibón, de la calle 15 a la calle 17, entre la carrera 110 y la carrera 116, de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

El Chanco I, de la carrera 114 y la carrera 120, entre la calle 14 y la calle 17, de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

Puente Aranda

Colón, de la carrera 52 a la carrera 56, entre la calle 4 y la calle 6, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Comuneros, de la calle 4 a la calle 6, entre la carrera 30 y la carrera 32, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los Ejidos, de la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 35 y la carrera 37, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Rafael Uribe Uribe

Gustavo Restrepo, de la carrera 14 a la carrera 16, entre la calle 26 sur y la calle 28 sur, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Suba

Ciudad Hunza, de la carrera 90 a la carrera 92, entre la calle 127y la calle 129, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

El Rincón, de la carrera 90 a la carrera 92, entre la calle 127 y la calle 129, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Prado Pinzón, de la carrera 45 a la carrera 47, entre la calle 143 y la calle 145, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Teusaquillo

Galerías, de la calle 52 a la calle 54, entre la carrera 26 y la carrera 28, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Usaquén

El Toberín, de la carrera 18 a la carrera 21, entre la calle 163 y la calle 165, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las Orquídeas, de la calle 163 a la calle 165, entre la carrera 18 y la carrera 20, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Usme

Uval, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.