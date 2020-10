Distrito abre convocatoria para apoyar a las familias campesinas de Bogotá

Si eres un pequeño productor de las zonas rurales de Bogotá o haces parte de una organización, colectivo o familia rural postúlate a ‘Es Campesino Local’, el programa con el que el Distrito invertirá más de 6.000 millones de pesos para la recuperación de la producción agropecuaria y económica de estas poblaciones.

Campesino Rural hace parte de Bogotá Local, la estrategia de reactivación económica para las localidades de Bogotá que cuenta con $276.000 millones dirigidos a fortalecer los pequeños sectores económicos de los barrios, teniendo en cuenta las particularidades del tejido productivo y social de cada localidad.

Convocatoria para apoyar a las familias campesinas de Bogotá – FOTO: Prensa Secretaría de GobiernoLa estrategia es impulsada por la la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías de Sumapaz, Chapinero y Usme.

«Este programa es una apuesta por ayudar y visibilizar a nuestro campo bogotano. Vamos a trabajar de la mano con estas comunidades que han sido históricamente olvidadas en Bogotá para que puedan volver a arrancar y seguir fortaleciéndose. Contamos con la gran suerte de ser una capital urbana y rural. Debemos ser más conscientes de las potencialidades que nos trae, pero también de la responsabilidad que tenemos como consumidores de comprar los productos ancestrales, orgánicos, nutritivos, sostenibles que cultivan nuestros campesinos. Comprándoles es la mejor manera de ser solidarios con nuestros ciudadanos rurales», indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno

Esta estrategia, impulsada por la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías de Sumapaz, Chapinero y Usme, además busca mejorar la calidad de vida de las familias rurales, promover la comercialización de sus productos en la zona urbana de Bogotá y que tengan acceso a alianzas estratégicas comerciales con plataformas como Mercados Campesinos y Bogotá compra Bogotá, entre otras.

Los seleccionados recibirán acompañamiento en los procesos de certificación y/o registro, para temas como Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, Buenas Prácticas de Manufactura e INVIMA, así como asesoría para el fortalecimiento comercial con diseño y producción de marca, empaque, etiqueta, apoyo logístico y de transporte, y desarrollo de canales de comercialización, con un plan de capacitación en temas de mercadeo, marketing digital, e-commerce y generación de marcas propias y denominación de origen.

¿Cómo podrás postularte a la convocatoria?

Para postularse se debe tener un proyecto productivo en marcha, un terreno para el desarrollo de esa iniciativa, certificar la residencia en las localidades de Usme, Sumapaz o Chapinero (a través de las Juntas de Acción Comunal o con un recibo del servicio público) y diligenciar los formatos de la convocatoria, que se encuentran en www.bogotalocal.gov.co, antes del próximo 2 de noviembre.

Los interesados deben inscribirse a través del correo: escampesinolocal@gobiernobogota.gov.co o de manera presencial en las Alcaldías de Usme (calle 137B sur No. 14-24), Sumapaz (Corregimiento Betania) y Chapinero (carrera 13 No. 54 – 74). La postulación no tiene ningún costo.

Los participantes de este programa serán escogidos por un comité evaluador, conformado por la Secretaría de Gobierno y las tres Alcaldías Locales, teniendo en cuenta:

* Que sea pequeño productor agropecuario, o estar interesado en iniciativas rurales productivas.

* Que sus prácticas sean amigables con el medio ambiente.

* Use productos agrícolas y pecuarios con mayor potencial de comercialización. *El impacto de la unidad productiva en generación de ingreso y empleo para las familias o asociaciones rurales.

* Mayor aprovechamiento del recurso solicitado por las familias o asociaciones rurales.

* Pertinencia de las actividades formuladas con las necesidades de la unidad productiva.

* Integralidad en las actividades formuladas (enfoque productivo, comercial, socio empresarial).

Posteriormente, un equipo de profesionales visita a las unidades productivas seleccionadas y de manera conjunta con las familias o asociaciones rurales formularán un plan para fortalecer sus emprendimientos.