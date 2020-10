Mujer es arrojada desde un autobús luego de escupir a un pasajero

Durante la pandemia hay personas que se compartan de forma muy extraña, como lo hizo una mujer que viajaba en un autobús, que de pronto se volteó a escupirle a un hombre que iba sentado.

El video fue difundido en redes sociales y, según reportan medios de Canadá, fue grabado en el TransLink de Vancouver.

En las imágenes se ve cómo una mujer que viaja sin usar cubrebocas se voltea a escupirle a un pasajero, quien reacciona rápidamente, se levanta de su asiento y empuja varias veces a la mujer hasta que la saca del autobús. Debido a la fuerza, ella cae sobre la acera y otra pasajera baja a auxiliarla.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks ?????#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe

— Hafeez Noorani ?? (@FEEZYDoesIT) October 22, 2020