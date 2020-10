Martina La Peligrosa canta contra el maltrato a la mujer en «Tú No Sabes Amar»

Martina La Peligrosa llega con música nueva, esta vez cantándole al desamor sumado a la problemática actual que se vive alrededor del mundo con el maltrato a la mujer.

«Quise hacer este trabajo audiovisual adaptado a la situación social en cuanto al abuso en contra de las mujeres, uniéndome como una mujer más en la lucha con este tema musical que es un grito y una protesta, siento que la música puede comunicar mucho más allá. Quisimos dar un mensaje contundente en contra del maltrato femenino con esta canción»; afirma la cantautora de origen cordobés.

«Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio»; es la frase con la que Martina se une como artista enfatizando en las impactantes cifras que se han dado durante la etapa de confinamiento en contra de las mujeres y niñas de Colombia y el mundo. La artista asegura que en la letra de esta canción se encuentra un mensaje poderoso y afianza su posición y la forma de ver el verdadero amor: «La violencia no es amor, el abuso no es amor, la tristeza no es amor, el dolor no es amor», asegura Martina.

La canción nació en una madrugada de trabajo a partir de una melodía inspirada en los boleros nostálgicos y dramáticos de antiguas épocas, «Tú No Sabes Amar» fue producida por Mansag, artista Sandresano junto a Andrés Cupaban. Podemos escuchar las trompetas grabadas por Juan Carlos Montiel, artista monteriano, que le aportan un tono melancólico y nostálgico; las guitarras fueron grabadas por Nicolas Quiroga, artista que Martina conoció en Chile durante el evento Viña del Mar y con quién tuvo una conexión musical que se refleja en cada acorde de la canción.

En el video de la canción se puede reflejar como visualmente la artista quiso convertir el tema en algo más allá de un video musical: el blanco y negro, el vestuario y el concepto de la producción hacen el complemento perfecto para acompañar la profundidad de «Tú No Sabes Amar».

El videoclip fue producido por La Comba producciones en la ciudad de Bogotá donde Martina y Camilo Bahamón se inspiraron en los años 20, de ahí el tono antiguo y dramático en cada escena.

El tema musical estará disponible en YouTube y la canción la podrán escuchar en todas las plataformas digitales desde este 22 de octubre.