Ana del Castillo protagonizó nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’ y amenazó con hacer cerrar una clínica

La cantante e influencer aseguró que estácontagiada de Covid-19, pero al llegar a un centro médico le restringieron la entrada, por lo que amenazó al portero de la cñinica y hasta aseguró que con la cantidad de seguidores que ella tenía en redes podía hacer que lo echaran de su trabajo.

Ana del Castillo protagonizó un nuevo episodio de ‘usted no sabe quién soy yo’, en un polémico video donde amenaza a un portero de la Clínica Erasmo de Valledupar.

La artista amenazó al trabajador con mover su influencias en redes sociales para dejarlo sin empleo, si el hombre no accedía a su exigencia de que la dejaran entrar a la clínica.

“Con los seguidores que tengo, te cierran la clínica y pierdes el trabajo”, así le dice ANA DEL CASTILLO al vigilante de una clínica de Valledupar donde no la deja ingresar. La cantante manifiesta tener Covid – 19. pic.twitter.com/mlhQ3H2isk — El Circular de Pivijay (@circularpivijay) October 24, 2020

“Yo te grabo y suspenden a la clínica si no me abres. Con los seguidores que yo tengo, si no me abres, suspenden a la clínica, ¿quieres que lo haga? Ah, listo”, dijo la cantante.

Según la artista, el centro asistencial se negó a prestarle el servicio médico, a pesar de que ella aseguró estar contagiada con coronavirus.

“Tengo COVID, están prestando servicio y no me abren, aquí en la clínica Erasmo de Valledupar no me prestan servicio, tengo COVID y no me abren”, dijo la mujer.

El hecho fue difundido en Twitter, donde hubo críticas tanto para Ana del Castillo como para el centro asistencial.

La cantante cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram y es uno de los influencers con más fuerza mediática en la costa norte del país en la plataforma digital.