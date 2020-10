Estos son los protocolos para la reactivación de ligas, clubes y escuelas de fútbol en Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en un trabajo mancomunado con la Liga de Fútbol de Bogotá, se llegó a acuerdos para que esta disciplina deportiva se pueda reactivar de manera individual desde este fin de semana en la ciudad, beneficiando a niños, niñas, jóvenes, generando recursos y empleos en la capital del país, en el marco de la nueva realidad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) sigue trabajando por la reactivación del deporte en la ciudad. Esta vez sujeto a la nueva Resolución 1840 de 2020 expedida el pasado 14 de octubre de 2020, que estableció los procesos, acciones y normas que deben cumplir para la práctica de actividad física, deporte y recreación la Liga, las Escuelas y los Clubes, tanto públicos como privados para su regreso a entrenamientos. Normas que también deberán aplicar quienes hacen uso de las canchas sintéticas.

“Esta reactivación debe ser un trabajo en equipo, ordenado, por un beneficio común. Se debe cumplir con los protocolos establecidos. Debemos ser rigurosos en las prácticas, por eso vamos a estar vigilando constantemente. Es probable que algunas escuelas o clubes que tengan casos específicos de reactivación y necesiten trámites administrativos adicionales, se demoren un poco más en el proceso, pero tendrán su aprobación cuando tengan todo en orden” aseguró Blanca Durán, directora del IDRD.

Como una manera de apoyar la reactivación deportiva, el IDRD no realizará cobros por los escenarios y las canchas que sean administrados por el instituto, en los que se realicen entrenamientos hasta diciembre 31 de 2020. Se estudia la posibilidad de poder extender esta media algunos meses del próximo año.

Reactivación fútbol

Establecido el protocolo la Liga, las Escuelas, los Clubes deberán cumplir con todas las normas para el correcto y adecuado regreso a la práctica deportiva. Estas medidas operan para entidades públicas, privadas y uso de canchas sintéticas:

Establecer un escenario para los entrenamientos preferiblemente al aire libre.

El distanciamiento social debe ser mínimo de cuatro metros cuadrados metros cuadrados entre cada usuario.

Aforo máximo permitido de 20 usuarios por clase. Verificando el tamaño de los escenarios y el distanciamiento.

Están autorizados los entrenamientos individuales, ninguna práctica grupal.

Máximo un acompañante por deportista menor de edad.

Se debe cumplir con el uso obligatorio de tapabocas durante toda la jornada tanto deportistas como entrenadores.

Uso de gel antibacterial y lavado de manos cada dos horas.

Desinfección constante del escenario.

Firma del consentimiento informado para los menores de edad, el representante legal es quien autoriza la práctica deportiva del menor.

Es importante resaltar que el regreso a prácticas no es de carácter obligatorio, quien no quiera regresar no tendrá ningún inconveniente. Así mismo se deberá contar con un consentimiento informado para el regreso de cada usuario. Es responsabilidad de cada padre de familia y de las escuelas, clubes o la liga estar conscientes de los posibles riesgos que trae el retorno a la actividad.

El IDRD llevará un estricto control y vigilancia para dar cumplimiento a las normas y protocolos establecidos. Aquellos que incumplan no podrán utilizar los espacios administrados por el Instituto. Por su parte, los clubes privados que cuenten con escenarios propios, será el representante legal, el responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos, el IDRD estará atento con la supervisión.

Restricciones

El IDRD trabaja de manera conjunta con el Gobierno Nacional. En el país los entrenamientos están autorizados de manera individual por lo tanto NO están permitidos:

Partidos de fútbol

Campeonatos o torneos

Entrenamientos grupales

Cuando se autoricen las prácticas grupales se evaluarán y se habilitarán en Bogotá con normas y protocolos, en el que no se ponga en riesgo la salud y la vida de los deportistas.

Para las competencias internacionales que se desarrollen en la capital de país, se dará cumplimiento a los protocolos que cada organización exija.

Proceso de reactivación

Las Escuelas y Clubes, privados o públicos, deberán realizar a través de la página web www.idrd.gov.co su proceso de inscripción, contarán con asesoría permanente. Esto es para quienes cuentan con espacios propios o para quienes utilizan los administrados por el instituto.

Después de realizar la inscripción y tener la aprobación, podrán regresar a campo, está previsto que desde este fin de semana retornen a entrenamientos.

Quienes tengan sus pólizas vencidas deberán renovarlas para su reactivación, esta vez el valor será bajo porque el costo de canchas y escenarios administrados por el IDRD será gratuito hasta diciembre 31 de 2020.

Si su Club o Escuela tiene vencido el Reconocimiento Deportivo tenga presente:

Vencimiento de Reconocimiento Deportivo antes o durante la pandemia podrán presentar la documentación necesaria en este momento. Muchos ya habían adelantado proceso.

Quienes antes de iniciar la pandemia tenían vencido su reconocimiento deportivo, pero no habían presentado la documentación requerida para la renovación, deberán esperar hasta el otro año para hacerlo.

Los horarios y espacios que ya habían sido establecidos por el IDRD al inicio del año para el uso de espacios y canchas administrados por el Instituto se mantendrán.

Para el IDRD es importante reconocer el valor del deporte y de respetar las normas por el bien de todos.