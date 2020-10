MENSAJE A MUJERES ADOLESCENTES Y PROPUESTA, EN NOVIEMBRE CERO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (315)

MENSAJE A MUJERES ADOLESCENTES

Antes de leer este mensaje, les agradezco que traigan a su memoria la imagen de todas las jóvenes menores de 18 años que han visto embarazadas, que han abortado, que han sido agredidas por sus parejas y también de las que han sido asesinadas.

Dense unos minutos y luego si empiecen la lectura. No pierdan las imágenes.

Ya se que a Uds., respetadas niñas y mujeres adolescentes les puede causar molestia hablar, para este caso escuchar a quien podría ser su abuelo. Pero Uds., saben que el ser humano tiene una segunda juventud luego de los 60 años. Entonces estamos a la par, con la diferencia de que yo puedo imaginar ser de 14, 16 o 18 años y Uds., no saben cómo ser de 60.

Y lo que pretendo es compartir con Uds., parte de mi experiencia para que eviten golpearse con la vida más de lo necesario.

Para lograr una buena educación y para formarse para la edad madura recomiendan la lectura de biografías de personas ejemplares y la emulación de líderes en los diferentes campos de la vida.

No les voy a contar mi vida, les voy a compartir algo de mis experiencias como padre, como maestro y como abogado de familia.

Vivir como mujer en una sociedad machista y mal educada no es fácil. A la mujer la consideran ser humano de segunda categoría, Uds., niñas y adolescentes deben luchar porque se les reconozca en pie de igualdad con los mejores. Los hombres consideran que pueden ejercer dominio sobre sus compañeras. Grave majadería que lleva a cometer errores y hasta delitos. Uds. han visto a su alrededor a las amigas de sus mamás, a sus amigas mayores que han sido maltratadas por sus amigos, novios, esposos. Con graves actos de violencia física, psíquica, económica, cultural. Y una de las razones por las cuales las mujeres son maltratadas es porque no han estudiado, no tienen independencia económica y algunas veces porque ellas se han expuesto al peligro.

Les dejo una reflexión. Es grave error que una niña o mujer adolescente y aun mayor de edad, se embarace si deben enfrentar el embarazo solas, en pobreza, sin un trabajo digno, sin educación de calidad, sin seguridad social, sin el apoyo de sus padres o de su familia.

NOVIEMBRE, MES DE CERO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ahora, antes de leer este mensaje, les agradezco que traigan a su memoria la imagen de todas las jóvenes que han visto con dolor en el alma, con hematomas, pisoteadas, sangrantes y también las que han sido asesinadas.

El 25 de noviembre es el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER y propongo que en Colombia, TODO NOVIEMBRE sea mes de la eliminación de la violencia contra la mujer. Desde la concepción hasta la muerte luego de larga vida.

Y para lograr metas y minimización de la violencia contra la mujer, el Gobierno nacional, los gobernadores, los alcaldes deben activar todo su equipo de apoyo para proteger a las mujeres y detener la acción criminal de los agresores.

Por supuesto que deben estar al servicio de las mujeres, la policía, las comisarías de familia, los defensores de familia, los jueces de familia, las casas de paz.

El apoyo de los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos impresos y en internet, redes sociales, WhatsApp es fundamental para que todos los días, ojalá varias veces al día, se forme conciencia sobre cómo poner freno a la violencia contra las mujeres.

Será adecuada sanción social que todos los medios muestren la cara de los violentos y asesinos de mujeres.

La familia, la sociedad, las organizaciones cívicas y semejantes, las instituciones educativas, vía llamadas telefónicas, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, foros, seminarios serán muy útiles para informar y formar sobre los mecanismos para prevenir y, llegado el caso, denunciar actos de violencia.

El sistema de salud preventiva debe estar alerta para prestar ayuda psicológica y de sanación si fuere el caso.

Toda Colombia unida para que noviembre sea MES DE CERO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Que esta propuesta no quede en vano, no la lleven los vientos del olvido y que la familia, la sociedad y el Estado no se queden solo con la misión de denunciar y de recibir denuncias sobre lesiones y asesinatos de mujeres.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2020

