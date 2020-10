EIndicador de Confianza del Consumidor –ICC- subió en agosto a 32,5; en julio había sido 28,9%

–En agosto de 2020 el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC- en el total de personas que hacen parte de la jefatura del hogar (jefes de hogar y sus cónyuges) en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 32,5. Por sexo, el ICC en los hombres fue 32,9 y en las mujeres fue de 32,2, informó el DANE.

El 60,1% de las personas que hacían parte de la jefatura de los hogares (jefes de hogar y sus cónyuges)

en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmaron que la situación económica de su hogar en agosto

de 2020, comparada con la de hace 12 meses, era peor; el 26,6% sostuvo que era igual; y para el 10,0%

era mucho peor.

Para el 40,6% de las personas, la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses

comparada con la actual; para el 37,7% será mejor; y para el 16,3% será peor.

En agosto de 2020, al preguntar sobre cómo consideraba la situación económica del país frente a la

vivida hace 12 meses, el 66,7% afirmó que era peor; para el 26,0% era mucho peor; y para el 6,3% era

igual.

Al mismo tiempo, el 32,4% de las personas que hacían parte de la jefatura de los hogares en las 23

ciudades consideró que la situación económica del país será mejor dentro de 12 meses en comparación

con la registrada en agosto de 2020; para el 29,6%, será igual; y el 27,9% sostuvo que será peor.

Por otra parte, comparando la situación económica de agosto de 2020 con la vivida hace un año, el

82,6% de las personas confirmó que no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos,

alimentos, etc.; y el 87,9% sostuvo que tiene menores posibilidades de realizar compras para el hogar

tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrónicos, etc.

En agosto de 2020, el 10,0% de las personas que conformaban la jefatura de los hogares en las 23

ciudades consideró que ellos o algún otro miembro del hogar tendrán dinero disponible durante los

próximos 12 meses para salir de vacaciones; y para el 67,1% no tenía en ese momento posibilidades de

ahorrar alguna parte de sus ingresos.

En comparación con los anteriores 12 meses, el 35,1% consideró en agosto de 2020 que los precios en

el país aumentarán mucho en los siguientes 12 meses; el 25,4% dijo que aumentarán poco; y para el

17,8% aumentarán igual. Así mismo, el 30,4% afirmó que el empleo en el país disminuirá mucho en los

próximos 12 meses; para el 25,2% disminuirá poco; y el 22,3% sostuvo que aumentará poco.

El 57,1% de las personas que hacían parte de la jefatura de los hogares en las 23 ciudades afirmó en

agosto de 2020 que su estado de salud era bueno; el 23,4% dijo que era regular; y para el 15,9% era

muy bueno.

Por otra parte, el 39,7% de las personas sostuvo que estaban muy preocupadas de contagiarse del

coronavirus, mientras que el 8,9% manifestó estar nada preocupado. A su vez, el 69,9% estaría

interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus en caso de que se encontrara disponible, frente

al 30,1% que no estaba interesado en ello.

En agosto de 2020, el 32,2% de las personas dijo que se ubicaría en el grupo de personas algo

favorecidas en relación con el resto de los habitantes del país; el 29,6% manifestó encontrarse dentro

de las poco favorecidas; y el 23,3% se ubicaría en el grupo de las personas nada favorecidas.

La Encuesta Pulso Social evidenció que en agosto de 2020 el 41,2% de las personas no se sintió, durante

los siete días previos a la encuesta, más sobrecargado con las tareas laborales; el 38,9% no realizaba

este tipo de tareas o no tenía empleo; y el 19,8% sentía que sí tenía esta sobrecarga.

Así mismo, el 61,6% no sentía una sobrecarga con los oficios del hogar; el 32,1% sí la sentía; y el 6,4%

no realizaba tareas del hogar (oficios domésticos y de cuidado).

De igual manera, en los siete días anteriores a la encuesta el 36,9% de las personas que conformaban

la jefatura de los hogares en las 23 ciudades sintió preocupación o nerviosismo; el 18,7%, tristeza; el

18,6% presentó dificultades para dormir; y el 17,5%, cansancio.

Por último, al preguntar sobre las actividades realizadas en los siete días anteriores a la encuesta para

sentirse mejor, el 72,5% de las personas manifestó que había hablado con la familia o amigos; el 41,6%

se enfocó en una actividad que tenía que hacer; y el 32,7% realizó actividades físicas.

En agosto de 2020, el 87,4% de las personas que conformaban la jefatura de los hogares en las 23

ciudades afirmó que los niños y las niñas de su hogar continuaron las actividades educativas o de

aprendizaje desde que cerraron las escuelas o colegios; el 4,5% sostuvo que no las continuaron; y el

8,1% dijo que los niños y niñas del hogar no asistían ni realizaban actividades educativas o de

aprendizaje.

Al indagar el por qué los niños y las niñas del hogar no continuaron con las actividades educativas o de

aprendizaje, el 40,7% manifestó que no podía pagar la pensión por la reducción de ingresos económicos

debido a la emergencia por el COVID-19; el 23,0% respondió que la institución educativa sí ofrecía

clases virtuales pero el hogar no contaba internet; y el 17,2% sostuvo que la institución educativa sí

ofrecía clases virtuales pero el hogar no contaba con dispositivos como computador, tablet o celular.

Según el DANE, la Encuesta de Pulso Social busca producir información relacionada con: confianza del

consumidor; bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares que

cuentan con niños, niñas y adolescentes; y el conocimiento y acceso a las políticas nacionales y

locales de apoyo a los hogares.

Su cobertura geográfica es de 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas:

Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio,

Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia,

Medellín, Montería, y Quibdó.