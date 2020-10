Más de 102 mil niñas y niños desertaron del sistema escolar en agosto por causa de la pandemia de Covid-19

–Según el sistema de matrícula SIMAT, en el mes de agosto 102 mil 880 niñas y niños, desertaron del sistema escolar como consecuencia de la pandemia del Covid-19. El número de retirados, sin embargo, representa solo el 1,1% de la matrícula, indicó el Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo con el reporte, en el 87,4% de los hogares continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que se cerraron las escuelas/colegios a causa de la pandemia y en el 4,5% no continuaron estas actividades educativas.

En su informe la cartera educativa destaca que la emergencia generada por la pandemia de Covid-19 ha planteado múltiples retos a todos los miembros de la comunidad educativa y la sociedad. Por ello, el Gobierno Nacional trabaja con todas las regiones para construir propuestas educativas oportunas, pertinentes y de calidad para avanzar en la trayectoria educativa.

En este sentido, se han planteado varias estrategias para la prevención del abandono y la deserción escolar como la búsqueda activa, la identificación y caracterización de la población, el seguimiento de la mesa de equidad a los niños en riesgo, las campañas que promueven el regreso de los estudiantes, el fortalecimiento de procesos de matrícula y la creación del Fondo Solidario para la Educación que contempla apoyos financieros dirigidos a estudiantes y familias que permitan dar continuidad a la trayectoria educativa.??

Adicionalmente, se han fortalecido las estrategias de permanencia, con el incremento de recursos para ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, con el? ‘PAE en Casa’; mejoramientos de infraestructura educativa rural, implementación de la estrategia ¡Juntos en casa lo lograremos muy bien!, que integra material pedagógico como guías, textos impresos, material didáctico y de modelos educativos flexibles, para incrementar cobertura en zonas rurales, comunidades en condición de pobreza extrema o que no cuentan con posibilidades de acceso a conectividad y elementos tecnológicos. Así como el uso de contenidos en medios masivos para todos a través de Señal Colombia y de canales regionales, con programas como «Profe en tu casa» y «3,2,1 Edu-Acción»; y en la radio mediante emisoras como Radio Nacional de Colombia, Radiónica y emisoras locales y comunitarias.?

Asimismo, en lo corrido del año el Ministerio de Educación ha venido realizando las estimaciones y proyecciones de deserción en los distintos niveles de formación lo que permite identificar oportunamente?a nivel regional?el abandono estudiantil en el transcurso del ciclo escolar, y entre cada año lectivo y generar los planes de permanencia en cada institución educativa. De igual forma, con el fin de analizar el impacto en los indicadores de educación superior, se desarrolló una encuesta donde participaron un número significativo de instituciones lo que permite contar con información que aporta al análisis de la coyuntura.

Con base en lo anterior y también en las estimaciones del Dane se encuentra lo siguiente:

La Encuesta Pulso Social (DANE – EPS), que se aplica en 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas (aproximadamente 15 mil personas – jefes de hogar), permite identificar que en el 87,4% de los hogares continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que se cerraron las escuelas/colegios a causa de la pandemia y en el 4,5% no continuaron estas actividades educativas. En el restante 8,1% de hogares los niños o niñas no participaban en estas actividades educativas antes de la pandemia.

Según los cálculos del Ministerio de Educación, acorde a la última medición de deserción intra anual del año anterior, la estimación fue de 2,99%. Esta cifra se calcula mediante la comparación entre el número de retirados al final del año lectivo con la matrícula total del mismo periodo.

Para este año y con ocasión del COVID-19 se ha venido adelantando un seguimiento tanto de la matrícula y de los retirados a fin de contar con información de primera mano que permita adelantar tanto las estrategias de búsqueda activa como los planes para proteger la permanencia y continuidad educativa en las trayectorias completas.

En este sentido, al mes de agosto de 2020, según el Sistema de Matrícula SIMAT, la matrícula total, sin incluir a los adultos, fue de 9.395.018. No obstante, teniendo en cuenta la coyuntura estamos trabajando con las secretarias de Educación en un seguimiento niño a niño de aquellos estudiantes que aparecen como retirados en el Sistema.

Al momento el reporte a agosto de retirados es de 102.880 niños, de los más de 9 millones de niños del sistema, lo que representa el 1,1%, cifras que se continuarán consolidando en el transcurso del año.

Vale la pena anotar que la pandemia ha tenido un impacto en el sistema educativo con efectos diferenciales según la población, el contexto, zona rural o urbana, sector oficial o privado y los distintos niveles educativos.

Revisando por nivel de formación tanto preescolar, como media podrían verse más afectados de manera particular por la reducción de ingresos de las familias, por esta razón se han generado estrategias específicas con las secretarias de Educación para mejorar el tránsito y proteger la trayectoria del Preescolar a la Básica Primaria y de la Secundaria a la Media.

Adicional a ello y entendiendo la afectación económica de los hogares cuyos hijos estudian en instituciones privadas, el Ministerio de Educación Nacional promovió la creación del Fondo Solidario con líneas dirigidas a las familias, jardines y colegios al igual que otras medidas tomadas por el Ministerio de Hacienda para apoyar a las instituciones.

Ejemplo de ello es la línea de crédito para el pago de pensiones de jardines y colegios privados, que a la fecha reporta una cifra de otorgamiento de créditos para 57.776 estudiantes y sus familias, condonables en un 100% para los estratos 1 y 2, y que actualmente se encuentran en proceso de legalización.

Adicionalmente para el nivel de preescolar se está haciendo un detallado seguimiento para identificar los niños y niñas que se atienden por parte del ICBF y Prosperidad Social para asegurar su tránsito al sistema educativo.

Se suma a lo anterior el anuncio que hizo el Presidente sobre la continuidad del Fondo Solidario en el primer semestre del 2021 para seguir apoyando a las familias y estudiantes. Para educación media, de forma articulada con el Sena y las Secretarias se están adelantando diversas estrategias de acompañamiento a los estudiantes ofreciendo alternativas en contenidos y metodologías para que los jóvenes puedan continuar con su proceso de doble titulación.

El Sena adicionalmente está fortaleciendo su plataforma Territorium y desde el Ministerio de Educación adelantamos los programas emociones para la vida y paso a paso para fortalecer las capacidades socioemocionales, al igual que el desarrollo de la plataforma «Evaluar para Avanzar» con el objetivo de brindar herramientas para la valoración de aprendizajes entre los grados 3 y 11, y acompañar de forma más pertinente en los aspectos que puedan haber afectado los procesos de aprendizaje.

En cuanto a la pregunta de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE de agosto: «debido a la situación que se presenta en el país con la pandemia de Covid 19, cuáles de las siguientes dificultades se le han presentado?», donde una de las opciones de respuesta es la suspensión de clases presenciales (colegio, universidad u otra institución educativa) es necesario precisar que su respuesta se refiere a la no asistencia presencial, por ello no puede obtenerse con esta una medición de deserción a causa de la pandemia. Esta pregunta está relacionada al cambio que tuvo que darse en la presentación del servicio educativo como consecuencia de la pandemia pasando a estudió en casa y por tanto no se puede interpretar como deserción o inasistencia escolar.

Con el fin de analizar la percepción de las Instituciones de Educación Superior (IES) con respecto al impacto de la actual pandemia sobre las variables poblacionales durante el segundo semestre de 2020, el Viceministerio de Educación Superior aplicó hacia finales del mes de septiembre una encuesta que fue contestada por un total de 233 IES, las cuales representan el 86% del total de IES que reportan matrícula en el país y recogen el 95% del total de la matrícula de estudiantes de la educación superior en el territorio nacional.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, las instituciones prevén efectos en los indicadores de educación superior para el segundo semestre de 2020 (inscripciones, matrícula, deserción y ausencia intersemestral) significativamente menores a los que se esperaban al inicio de la pandemia. Se destaca por ejemplo que cerca del 70% de las IES públicas del país no perciben disminución en sus matrículas de pregrado e incluso el 45% reconocen un crecimiento en su matrícula para este segundo semestre.

Los menores efectos que se logran percibir en el sistema público reflejan el impacto de medidas tomadas desde el Gobierno Nacional como son los recursos del Fondo Solidario para la Educación destinados a subsidiar la matrícula, que se suman a los asignados a través de programas de acceso y permanencia como Generación E y a los aportes de los gobiernos locales. Con estos recursos se ha logró apoyar a 661 mil estudiantes en sistema.

Por su parte, las IES privadas que ya venían con una tendencia decreciente en sus niveles de matrícula durante los últimos dos años, perciben impactos en la matrícula de pregrado, pero menores a los previstos por ellas en el mes de junio. Se destaca según estos resultados que un 30% de IES perciben reducciones inferiores al 10% o no tuvieron reducciones y sólo el 13% de las IES refieren esperar disminuciones en matrícula superiores al 30%. Finalmente, según esta estimación más del 70% del total de las IES tanto públicas como privadas esperan que la deserción sea inferior al 10% como efecto de la Pandemia, cifra cercana a la observada en el sistema de educación superior en los últimos años.

Es importante mencionar, para el caso de las IES privadas el trabajo adelantado por las IES y el Gobierno nacional tanto en programas como el Plan de Auxilios de Icetex que apoyo a más de 100 mil estudiantes, la línea creada con Findeter para poner en marcha el plan de incentivos becas y descuentos a las matrículas, los planes de apoyo de cada una de las instituciones y adicionalmente la línea de crédito del programa especial de garantías unidos por Colombia.

Todo lo anterior reafirma la importancia y el compromiso del Gobierno y la comunidad educativa para trabajar de manera coordinada acompañando a las familias y estudiantes y lograr que estos puedan continuar avanzando en su trayectoria en el sistema educativo.

La dinámica misma de la pandemia, el proceso de desarrollo de la vacuna y el proceso de inmunización, como lo ha expresado el Ministerio de salud, es un proceso que requiere del concurso de todos y justamente de poder interpretar desde los distintos sectores el momento que vivimos. Lo cual en nuestro sector implica promover escenarios educativos que logren observar los protocolos de bioseguridad, las medidas de distanciamiento social, y autocuidado y al mismo tiempo le devuelvan al proceso educativo espacios de presencialidad combinándolo con el trabajo en casa. Es un momento que nos invita a trabajar por un sistema educativo flexible que ponga en el centro el proceso de desarrollo emocional y de aprendizajes de los niños y los jóvenes, propósito bajo el cual está enmarcado el modelo de Alternancia.

En este marco, el Ministerio de Educación Nacional convoca a representantes de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, a participar en el Foro «Permanencia Escolar en el contexto de la Emergencia Sanitaria» que se realizará de manera virtual el 30 de octubre de 2020 entre 9 a.m. a 1 p.m. Este espacio tiene el propósito de fortalecer la estrategia de acogida, bienestar y permanencia escolar en la coyuntura actual de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, para avanzar en una ruta de fortalecimiento e identificar herramientas que faciliten la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas a nivel regional.