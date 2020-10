Bajo toque de queda y ley seca se cumplirá fiesta del Halloween en varias ciudades colombianas

–El gobierno nacional reiteró el llamado a que los niños y niñas en Colombia se mantengan en casa y no salgan a pedir dulces en la tradicional fiesta del 31 de octubre, mientras los alcaldes de ciudades principales y municipios han sido más drásticos, decretando el toque de queda y la ley seca en algunos casos desde el viernes y hasta el lunes.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbelaez, advirtió que en Colombia hay 15 millones de niños, niñas y adolescentes que debemos cuidar, en referencia al peligro de contagio del Covid-19 por eventuales aglomeraciones y la misma recogida de dulces, cuyos emboltorios pueden conservador el virus hasta por 7 días.

“Por eso –aseguró–, la celebración de Halloween nos impone mayores medidas de autocuidado, seguridad y disciplina ciudadana”.

Como lo advirtió la secretaria de salud de Cali, Maria Cristina Lesmes, el coronavirusa está disfrazado, esperando a niños y niñas.

No obstante, en la capital del Valle, no se han dispuesto medidas especiales y por el momento estará permitida la salida de los menores a recoger dulces.

En donde con mayor drasticidad se han adoptado medidas de restricción es en Medellín y su área metropolitana.

En efecto, nueve municipios del área metropolitana se sumaron al toque de queda para los menores que regirá viernes, sábado, domingo y lunes festivo, cada día, desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, según lo anunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al término de una reunión virtual con todos los alcaldes de los municipios que integran el área metropolitana y que contó además con la participación del Viceministro de Salud Alexánder Moscoso.

De igual manera se toma la medida de Ley seca, desde el mismo viernes 30, a las 6:00 de la tarde, hasta el lunes 2 de noviembre a la 11:45 de la noche.

En consenso los municipios del área metropolitana se suman a las medidas preventivas frente al Covid – 19, motivadas por la Gobernación de Antioquia que contemplan toque de queda para los menores y Ley seca.

De la misma manera se ordena el cierre de restaurantes, bares, discotecas y casinos a partir de las 10 de la noche y las 6 de la mañana los días viernes, sábado y domingo.

El gobernador Gaviria Correa anunció para este martes un nuevo ciclo de conversaciones con los alcaldes de los 115 municipios por fuera del área metropolitana, para socializar estas medidas y acordar al máximo su participación con medidas semejantes que permitan unificar las medidas preventivas.

Explicó el mandatario que estas medidas se toman buscando mantener el ritmo de la economía, pero frenar a su vez el crecimiento en el número de contagios con el coronavirus.

En Pereira, la capital de Risaralda, los alcaldes del Área Metropolitana y Santa Rosa de Cabal decidieron en conjunto decretar toque de queda nocturno desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

Además habrá toque de queda para menores de edad desde el sábado 31 a las 6:00 de la mañana hasta el domingo 1 de noviembre a las 6:00 de la mañana.

También se anunció la medida de ley seca desde el viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m. hasta el martes 3 de noviembre a las 6:00 a.m.

Igualmente habrá restricción del parrillero hombre y mujer en moto desde el viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m. hasta el domingo 1 de noviembre a las 6:00 a.m.

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, vecino de Bogotá, habrá Toque de Queda para menores de edad durante el Halloween.

La medida se aplicará desde el sábado 31 de octubre a las 4:00 p.m. hasta el domingo 01 de noviembre a las 4:00 a.m. y se aplicará una multa de 936 mil pesos a los infractores.

Por supuesto, según el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, los niños y niñas no podrán salir a pedir dulces y deberán permanecer en casa.

En Manizales también se decretó el toque de queda para los menores de edad desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, entre las 12:00 m. a 5:00 a.m. El lunes no deberán estar en la calle de 12:00 m. a 12: 00 a.m. Los adultos, en tanto, estarán restringidos desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, cada día, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

La Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, solicitó un concepto a los ministerios del Interior y de Salud para establecer si los alcaldes de los 26 municipios restantes pueden decretar el toque de queda o es potestad directa del mandatario departamental hacerlo.

En Bucaramanga, la alcaldía determinó prohibir la recogida de dulces o caramelos este día de Halloween. Mientras tanto, en Florida, dentro del área metropolitana de la capital de Santander, regirá la Ley Seca y toque de queda.

La medida restrictiva regirá para los menores de 15 años entre las 3:00 p.m. del 31 de octubre y las 00:00 horas del domingo 1 de noviembre.

También regirá la Ley Seca desde las 00:00 horas del mismo sábado 31 hasta las 23:59 del lunes festivo, 2 de noviembre.

En Barranquilla, la capital de Atlántico, no se han tomado medidas extraordinarias. En el vecino municipio de Soledad, en cambio, el alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, decretó toque de queda y ley seca durante el fin de semana.

Además anunció un drástico control para evitar fiestas y aglomeraciones que disparen el contagio del virus.

El decreto rige los días 30, 31 de octubre y primero de noviembre, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Durante ese periodo se prohíbe transitoriamente la libre circulación de vehículos, residentes, moradores y ciudadanos, y adicionalmente se restringe el consumo, expendio y venta de bebidas embriagantes o alcohólicas en espacios abiertos y establecimientos de comercio en el municipio.

No obstante, a futuro, el alcalde de la capital del Atlántico determinó aplazar el tradicional Carnaval de Barranquilla 2021, que estaba previsto para realizarse del 13 al 16 de febrero.

En febrero no habrá carnaval. Estamos trabajando para preservar las expresiones artísticas y culturales que son las que realmente lo hacen memorable, sin los eventos masivos que expondrían la salud y la vida de la personas. pic.twitter.com/KFS4aOA6IX — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) October 26, 2020

En Cúcuta, la capital de Norte de Santander, también se implantará el toque de queda para menores de 18 años en Halloween del 28 hasta el 2 de noviembre en los horarios de 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Además están prohibidos los recorridos en caravanas de carros y motos tradicionales de celebración de la fiesta de los disfraces.

Santa Marta, la capital de Magdalena, la Administración Distrital a través del Decreto No. 266 prohíbe durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, todos los eventos que impliquen aglomeración de personas en salones, centros comerciales y la presencia de niños o niñas solicitando dulces por las calles.

Estarán expresamente prohibidas todas las fiestas, reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, en los centros comerciales, aglomeraciones, eventos públicos o privados de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para el desarrollo del día de Halloween y el día de los angelitos, es decir los días 30 y 31 de octubre y el día 1 de noviembre de 2020.

Igualmente en esos días de octubre y noviembre, quedan prohibidos los recorridos para recoger dulces en centros comerciales, calles, entidades o conjuntos.

En el Distrito de Santa Marta, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del virus se mantiene el Toque de Queda los días 30 y 31 de octubre de 2020 y 1 de noviembre de 2020.

Se restringe la libre circulación de todas las personas en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta – zona urbana y rural –desde las 12:00 de la noche hasta las 4:00 a.m.

En el Tolima, se declara la ley seca durante los próximos cuatro fines de semana en los 47 municipios.

-El 29 de octubre a las 00:00 hasta el 3 de noviembre hasta las 5:00 a.m.

-El jueves 5 de noviembre a las 00:00 m. hasta el lunes 9 de noviembre a las 5:00 a.m.

-El jueves 12 de noviembre a las 00:00 hasta el martes 17 de noviembre a las 5:00 a.m

-El jueves 19 de noviembre a las 00:00 hasta el lunes 23 de noviembre a las 05:00 a.m.

También se aplicara el toque de queda, así:

– Los días 29, 30, 31 de octubre y el 1, 2 entre 10:00 p.m. y 5:00 a.m.

– El 5, 6, 7 y 8 de noviembre entre las 10:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.

– El 12, 13, 14, 15, 16 de noviembre entre las 10:00 p.m. hasta 5:00 a.m.

– El 19,20, 21 y 22 de noviembre entre las 10:00 p.m. hasta 5:00 a.m.